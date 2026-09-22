Xúc động 'mùa trăng đặc biệt' của các em bé tại Trại tạm giam số 2

ANTD.VN - Giữa những ngày phố phường rộn ràng sắc màu Trung thu, tại Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội, những món quà nhỏ đã được trao gửi đến các em nhỏ đang ở cùng mẹ. Không chỉ mang đến niềm vui trong mùa trăng tháng Tám, hoạt động còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với những hoàn cảnh đặc biệt.

Gửi niềm vui đến những em nhỏ đặc biệt

Mỗi mùa Trung thu về, trẻ em khắp nơi lại háo hức đón chờ những chiếc đèn ông sao, bánh Trung thu, tiếng trống hội và những khoảnh khắc quây quần bên gia đình. Nhưng với những em nhỏ đang ở cùng mẹ tại Trại tạm giam số 2, mùa trăng năm nay diễn ra trong một không gian khác, xa với mái ấm gia đình quen thuộc.

Trao gửi yêu thương những em bé thiệt thòi

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Đảng ủy, Ban Giám thị Trại tạm giam số 2 cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tổ chức hoạt động “Trung thu yêu thương”, dành sự quan tâm đặc biệt đến các em nhỏ đang ở cùng mẹ tại Trại.

Trong không khí ấm áp của mùa Trung thu, Thượng tá Kim Văn Nghĩa, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2, đại diện lãnh đạo đơn vị, cùng Ban Chỉ huy, cán bộ, hội viên Đội Quản giáo 3 và Chi hội Phụ nữ Quản giáo 3 đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các em.

8 suất quà đã được trao đến 8 cháu, với tổng trị giá 5 triệu đồng. Giá trị vật chất của mỗi phần quà không lớn, nhưng phía sau đó là sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với những em nhỏ đang có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong khoảnh khắc nhận những món quà Trung thu, niềm vui hiện rõ trên gương mặt trẻ thơ. Những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt háo hức của các em khiến không khí tại Trại tạm giam trở nên gần gũi, ấm áp hơn.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Đảng ủy, Ban Giám thị Trại tạm giam số 2 cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tổ chức hoạt động “Trung thu yêu thương”, dành sự quan tâm đặc biệt đến các em nhỏ đang ở cùng mẹ tại Trại.

Với những người mẹ đang bị tạm giam, niềm vui của con cũng chính là một nguồn động viên tinh thần quý giá.

Với những người mẹ đang bị tạm giam, niềm vui của con cũng chính là một nguồn động viên tinh thần quý giá. Trong hoàn cảnh phải xa gia đình, được nhìn thấy con vui, được cùng con đón một mùa Trung thu dù giản dị, các mẹ càng có thêm động lực để chấp hành nghiêm nội quy, quy định của Trại, tích cực cải tạo, sớm trở về với gia đình và cộng đồng.

Trao một món quà, gửi một tấm lòng

Hoạt động “Trung thu yêu thương” không đơn thuần là việc trao những phần quà cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu. Qua hoạt động này, sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám thị và cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 2 còn được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực đối với các em nhỏ đang sống trong hoàn cảnh đặc biệt.

Trong công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam, bên cạnh việc bảo đảm nghiêm các quy định của pháp luật, cán bộ, chiến sĩ Công an còn chú trọng đến yếu tố nhân văn, sự sẻ chia và động viên tinh thần. Đối với những phụ nữ đang bị tạm giam có con nhỏ ở cùng, sự quan tâm dành cho các cháu cũng góp phần giúp người mẹ ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành các quy định và có thêm động lực cải tạo.

Đó cũng là một cách để tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” được thể hiện từ những việc làm cụ thể, gần gũi trong đời sống hằng ngày.

Qua hoạt động này, sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám thị và cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 2 còn được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực đối với các em nhỏ đang sống trong hoàn cảnh đặc biệt.

8 phần quà được trao đi là 8 niềm vui nhỏ. Nhưng hơn hết, đó là những tình cảm được gửi gắm đến các em nhỏ, để các em vẫn có thể cảm nhận được không khí của một mùa Trung thu đầy yêu thương dù đang ở trong một hoàn cảnh không bình thường.

Một chiếc đèn ông sao, một phần quà nhỏ hay một lời thăm hỏi tưởng như giản dị, nhưng với trẻ thơ, đó có thể là một ký ức đẹp về mùa trăng tháng Tám. Với những người mẹ, đó lại là sự động viên để họ thêm nghị lực nhìn về phía trước.

Trung thu rồi sẽ qua, những chiếc đèn lồng sẽ được cất đi, nhưng sự quan tâm và những nụ cười được trao trong mùa trăng này vẫn còn ở lại. Bởi trong bất cứ hoàn cảnh nào, trẻ em vẫn cần được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ.

“Trung thu yêu thương” vì thế không chỉ mang đến những món quà, mà còn trao gửi niềm tin và hy vọng. Để mỗi em nhỏ, dù đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào, vẫn cảm nhận được rằng các em luôn nhận được sự quan tâm của gia đình, cộng đồng và xã hội.