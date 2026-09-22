ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Trần Duy Hưng - Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại tạm giam số 2 CATP Hà Nội, chiều 22-9, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Trại tạm giam số 2 đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Những phần quà nhỏ cùng lời chúc yêu thương được gửi đến các em với mong muốn tiếp thêm niềm vui, nghị lực để các bệnh nhi vượt qua bệnh tật, sớm bình phục và trở về với gia đình.

Trao quà Trung thu, gửi yêu thương đến các bệnh nhi

Hành trình trao gửi yêu thương

Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Trại tạm giam số 2 - Công an Hà Nội tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2, đại diện lãnh đạo đơn vị cùng cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao những phần quà Trung thu tới các bệnh nhi.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa “Phong trào gần dân bằng những việc làm thiết thực”, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đối với những hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2, đại diện lãnh đạo đơn vị cùng cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao những phần quà Trung thu tới các bệnh nhi.

80 suất quà đã được trao, với tổng trị giá 27 triệu đồng. Trong đó, 10 suất quà đặc biệt, trị giá 600.000 đồng/suất, được dành tặng các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn; 70 suất quà còn lại, trị giá 300.000 đồng/suất, được trao tới các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Không chỉ là những món quà dành cho các em trong dịp Tết Trung thu, mỗi phần quà còn chứa đựng tình cảm và lời chúc tốt đẹp của cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 2. Trong môi trường bệnh viện, khi nhiều em nhỏ đang phải tạm gác những niềm vui tuổi thơ để điều trị bệnh, sự quan tâm đúng dịp trở thành nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, giúp các em và gia đình thêm ấm lòng.

Đặc biệt, với những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, sự sẻ chia từ cộng đồng càng có ý nghĩa thiết thực. Một phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng có thể mang đến cho các em thêm một niềm vui trong ngày Trung thu, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành của xã hội trong hành trình điều trị bệnh.

Hoạt động cũng cho thấy sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo Trại tạm giam số 2 đối với công tác an sinh xã hội, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên trong các hoạt động hướng về cộng đồng.

Từ những việc làm cụ thể, hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, trách nhiệm và vì Nhân dân phục vụ tiếp tục được lan tỏa. “Gần dân” không chỉ được thể hiện trong những nhiệm vụ thường xuyên mà còn hiện diện qua những hành động sẻ chia với người dân, nhất là những em nhỏ đang cần sự động viên, giúp đỡ.

Một mùa Trung thu lại về. Với các bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, có thể các em chưa thể đón trọn vẹn ngày hội trăng rằm như bao bạn nhỏ khác. Nhưng những món quà được trao đúng dịp, những lời thăm hỏi chân thành và sự quan tâm từ các cán bộ, chiến sĩ đã góp thêm một sắc màu ấm áp cho mùa Trung thu, tiếp thêm niềm tin để các em mạnh mẽ vượt qua bệnh tật.