ANTD.VN - Chiều 28-7, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP, Trưởng Đoàn kiểm tra giám sát số 89-3 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP đã chủ trì Hội nghị làm việc với Đảng ủy Phòng An ninh điều tra và Đảng ủy Công an phường Lĩnh Nam.

Cùng dự Hội nghị có Đại tá Trần Quyết Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Phó Trưởng Đoàn; các thành viên Đoàn kiểm tra giám sát số 89-3; đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên của hai đơn vị được kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, Trưởng Đoàn kiểm tra giám sát số 89-3 phát biểu quán triệt, định hướng nội dung cuộc kiểm tra

Phát biểu quán triệt tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long nêu rõ, đây là cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ do cấp ủy cấp trên giao; kịp thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và trách nhiệm, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại từng đơn vị.

Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu nội dung kiểm tra, giám sát phải bám đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm của từng đơn vị. Quá trình kiểm tra phải làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, Bí thư cấp ủy. Những nội dung đã thực hiện phải được chứng minh bằng hồ sơ, tài liệu, số liệu và kết quả thực tế.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đánh giá bước đầu, Đại tá Nguyễn Đức Long yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; đồng thời chủ động tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những vấn đề đã rõ, không chờ kết luận của Đoàn kiểm tra giám sát mới triển khai khắc phục. Các thành viên Đoàn kiểm tra giám sát phải làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, đúng quy định; đánh giá đúng bản chất, đúng trách nhiệm những vấn đề đã có căn cứ.

Trung tá Trần Vũ Hoàng, cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Thư ký Đoàn thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên và quán triệt Quy định hoạt động của Đoàn kiểm tra.

Tại Hội nghị, Trung tá Trần Vũ Hoàng, cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Thư ký Đoàn đã thông báo phân công nhiệm vụ đối với các thành viên, quán triệt Quy định hoạt động của Đoàn kiểm tra; yêu cầu thực hiện đúng chức trách, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác và chịu trách nhiệm về nội dung được giao.

Đại tá Trần Quyết Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Phó Trưởng Đoàn trình bày kết quả nghiên cứu, đánh giá sơ bộ báo cáo tự kiểm tra của các đơn vị

Tiếp đó, Đại tá Trần Quyết Thắng, Phó Trưởng Đoàn trình bày kết quả nghiên cứu, đánh giá sơ bộ báo cáo tự kiểm tra của Đảng ủy Phòng An ninh điều tra và Công an phường Lĩnh Nam; nêu những nội dung cần tiếp tục trao đổi, làm rõ, đồng thời yêu cầu các đơn vị bổ sung báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, số liệu và tài liệu có liên quan phục vụ công tác thẩm tra, xác minh.

Đại diện Đảng ủy Phòng An ninh điều tra báo cáo, làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra

Đại diện Đảng ủy Công an phường Lĩnh Nam báo cáo, giải trình các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện hai đơn vị đã báo cáo, giải trình các nội dung theo yêu cầu; tập trung làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ. Trên cơ sở báo cáo, các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi theo nhiệm vụ được phân công, yêu cầu tiếp tục đối chiếu, bảo đảm thống nhất các nội dung phục vụ thẩm tra, xác minh.

Thừa ủy quyền của đồng chí Trưởng Đoàn, Đại tá Trần Quyết Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Phó Trưởng đoàn kiểm tra kết luận: trách nhiệm của cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy không dừng ở việc ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch mà phải được thể hiện bằng kết quả tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và xử lý những vấn đề phát sinh.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu hai đơn vị chủ động tự kiểm tra, tự chấn chỉnh; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, số liệu, quy chế làm việc. Qua đợt kiểm tra là dịp để người đứng đầu cấp uỷ, chỉ huy đơn vị nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.