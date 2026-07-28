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Thế giới

Triều Tiên diễu binh kỷ niệm 73 năm ngày ký hiệp định đình chiến

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Mai Phương

ANTD.VN - Triều Tiên đã tổ chức cuộc diễu binh cùng chương trình nghệ thuật vào ngày 27-7 để kỷ niệm 73 năm ngày ký hiệp định đình chiến, đánh dấu kết thúc cuộc giao tranh trong Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

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Ảnh: KRT/NHK

Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên ngày 28-7 đưa tin về các sự kiện diễn ra tại Thủ đô Bình Nhưỡng với sự tham dự của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên lấy ngày 27-7 là “Ngày Chiến thắng”, với tuyên bố đã đánh bại lực lượng do Mỹ dẫn đầu. Một số binh sĩ tham gia diễu binh mặc quân phục từ thời kỳ đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol phát biểu rằng quân đội sẽ bảo vệ hiến pháp, chủ quyền, cũng như hòa bình và an ninh khu vực của Triều Tiên thông qua việc thực thi năng lực răn đe chiến tranh một cách rõ ràng và có trách nhiệm.

Ông Kim Jong Un cùng con gái Kim Ju Ae đã xem một chương trình nghệ thuật kỷ niệm với các hình ảnh và bài hát tôn vinh lực lượng quân đội Trung Quốc đã sát cánh chiến đấu cùng Triều Tiên trong cuộc chiến.

Theo NHK

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Từ khóa:

#Triều Tiên #diễu binh #hiệp định đình chiến

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