Ít nhất 3 tay súng liên quan vụ xả súng tại lễ hội ẩm thực ở Seattle, Mỹ

ANTD.VN - Cảnh sát thành phố Seattle, Mỹ ngày 28-7 cho biết có ít nhất 3 tay súng tham gia vụ xả súng xảy ra tại lễ hội ẩm thực Bite of Seattle cuối tuần qua, khiến 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng

Theo hồ sơ nộp lên tòa án vị thành niên ở Seattle, các nhà điều tra nhận định những đối tượng nổ súng gồm một thiếu niên 15 tuổi đã bị bắt giữ, một thanh niên 19 tuổi tử vong tại hiện trường và ít nhất một nghi phạm khác hiện chưa xác định được danh tính.

Trợ lý Cảnh sát trưởng Seattle phụ trách điều tra Nicole Powell cho biết các điều tra viên nghi ngờ vụ việc có liên quan đến xung đột giữa các băng nhóm, hai nhóm đã đấu súng nhằm vào nhau giữa đám đông tham dự lễ hội.

Thẩm phán đã ra lệnh tạm giam thiếu niên 15 tuổi để điều tra về các cáo buộc liên quan đến sử dụng súng và hành vi tấn công cấp độ một. Văn phòng Công tố quận King dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ từ cảnh sát trong ngày 29-7 để xem xét quyết định truy tố.

Hiện trường bị phong tỏa

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 18h ngày 27-7 khi lễ hội ẩm thực Bite of Seattle sắp kết thúc. Vụ việc khiến hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy hoặc tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà gần khu vực Tháp Space Needle.

Văn phòng Giám định pháp y quận King xác định 3 nạn nhân thiệt mạng gồm Carlos Israel Sanchez Villalba (44 tuổi), Ashley Whitehead (56 tuổi) và Junior Cee Niko Semo (19 tuổi) - người được xác định là một trong các tay súng.

Bốn người bị thương, trong đó có một bé trai 2 tuổi, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ba nạn nhân còn lại, gồm hai nam giới 23 và 27 tuổi cùng một phụ nữ 39 tuổi cũng đã được xuất viện.

Nhà chức trách cho biết hàng chục cảnh sát làm nhiệm vụ tại lễ hội đã có mặt chỉ trong vài giây sau khi tiếng súng vang lên. Tuy nhiên, quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục để xác định danh tính nghi phạm còn lại và làm rõ động cơ vụ việc.

Lễ hội Bite of Seattle được tổ chức thường niên từ năm 1982, thu hút khoảng 350.000 lượt khách tham dự mỗi năm.