Nhật Bản xem xét mở cửa thị trường hoàn toàn đối với khoai tây tươi của Mỹ

ANTD.VN - Nhật Bản đang thực hiện các bước có thể dẫn đến việc mở cửa thị trường hoàn toàn đối với khoai tây tươi của Mỹ, theo yêu cầu từ Washington.

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Nhật Bản cấm nhập khẩu khoai tây tươi do lo ngại sâu bệnh, ngoại trừ một số loại có nguồn gốc từ Mỹ được sử dụng riêng cho khoai tây chiên. Bộ Nông nghiệp nước này hiện đang đánh giá những rủi ro trong kiểm dịch đối với khoai tây Mỹ, giai đoạn 3 trong quy trình 11 giai đoạn trước khi có thể dỡ bỏ toàn bộ hạn chế đối với khoai tây của Mỹ.

Bộ có kế hoạch hoàn thành đánh giá rủi ro này, sớm nhất là vào mùa hè năm nay và chuyển sang xác định các loại sâu bệnh cần được xử lý.

Nhu cầu về khoai tây tươi đang tăng ở Nhật Bản, do sản lượng trong nước giảm. Nông dân trồng khoai tây Nhật Bản đã bày tỏ lo ngại mạnh mẽ về việc mở cửa hoàn toàn thị trường. Họ nói rằng một khi sâu bệnh xâm nhập vào Nhật thì rất khó diệt trừ và sẽ có tác động lâu dài đến năng suất cây trồng.