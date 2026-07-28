An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thế giới

Nhật Bản xem xét mở cửa thị trường hoàn toàn đối với khoai tây tươi của Mỹ

0 bình luận
Tuấn Anh

ANTD.VN - Nhật Bản đang thực hiện các bước có thể dẫn đến việc mở cửa thị trường hoàn toàn đối với khoai tây tươi của Mỹ, theo yêu cầu từ Washington.

khoai-tay.jpg
Ảnh: NHK

Nhật Bản cấm nhập khẩu khoai tây tươi do lo ngại sâu bệnh, ngoại trừ một số loại có nguồn gốc từ Mỹ được sử dụng riêng cho khoai tây chiên. Bộ Nông nghiệp nước này hiện đang đánh giá những rủi ro trong kiểm dịch đối với khoai tây Mỹ, giai đoạn 3 trong quy trình 11 giai đoạn trước khi có thể dỡ bỏ toàn bộ hạn chế đối với khoai tây của Mỹ.

Bộ có kế hoạch hoàn thành đánh giá rủi ro này, sớm nhất là vào mùa hè năm nay và chuyển sang xác định các loại sâu bệnh cần được xử lý.

Nhu cầu về khoai tây tươi đang tăng ở Nhật Bản, do sản lượng trong nước giảm. Nông dân trồng khoai tây Nhật Bản đã bày tỏ lo ngại mạnh mẽ về việc mở cửa hoàn toàn thị trường. Họ nói rằng một khi sâu bệnh xâm nhập vào Nhật thì rất khó diệt trừ và sẽ có tác động lâu dài đến năng suất cây trồng.

Theo NHK

Tin liên quan

Từ khóa:

#Nhật Bản #mở cửa thị trường #khoai tây

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng