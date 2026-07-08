Mỹ - Hàn - Nhật tái khẳng định phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

ANTD.VN - Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại Thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng các nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc hội đàm ba bên nhằm tái khẳng định cam kết cốt lõi về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng 3 nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tại cuộc hội đàm

Theo thông cáo chính thức từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8-7, cuộc gặp cấp cao có sự tham dự của Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi.

Ba nhà ngoại giao đã đồng thuận chia sẻ các đánh giá tình báo mới nhất về tình hình bán đảo Triều Tiên, đồng thời đạt được thỏa thuận duy trì sự phối hợp chính sách ở mức chặt chẽ nhất.

Bên cạnh việc tái khẳng định mục tiêu tối thượng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo này, ba nước cam kết tiếp tục kiên trì theo đuổi các nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định khu vực thông qua các biện pháp đối thoại và ngoại giao.

Các Bộ trưởng nhấn mạnh sẽ siết chặt hợp tác để ngăn chặn và triệt phá các hoạt động không gian mạng bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, ba bên cũng trao đổi sâu rộng về các điểm nóng địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là tình hình xung đột đang leo thang tại Trung Đông và cam kết đưa ra những đóng góp an ninh cần thiết.

Ba nước đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm thiết lập một khuôn khổ ba bên thúc đẩy việc triển khai các lò phản ứng mô đun nhỏ tại các quốc gia thứ ba, với trọng tâm cốt lõi đặt tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đây là bước đi chiến lược nhằm cạnh tranh ảnh hưởng năng lượng sạch và công nghệ hạt nhân dân dụng trên trường quốc tế.

Mỹ - Hàn - Nhật thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác thực chất trong việc xây dựng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu, phối hợp hành động để chống lại các hành vi chèn ép, cưỡng bức kinh tế từ bên ngoài.

Các danh mục công nghệ tối mật như trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ lượng tử cũng sẽ được đưa vào chương trình chia sẻ sâu.

Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên của các Ngoại trưởng ba nước kể từ sau cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC diễn ra tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) vào tháng 10 năm ngoái.