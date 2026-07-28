Nhật Bản: Động đất mạnh 7,1 độ richter, Aeon bị sập khiến nhiều người mắc kẹt

ANTD.VN - Một trận động đất mạnh 7,1 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto phía nam Nhật Bản ngày 28-7, làm mất điện hàng nghìn hộ gia đình, gây hư hại đường sá và khiến một số người bị mắc kẹt. Nhiều người được cho cho là đã thiệt mạng bên trong Trung tâm thương mại Aeon bị sập một phần.

Trung tâm mua sắm Aeon bị sập sau trận động đất

Phát biểu với các phóng viên tại văn phòng ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính quyền vẫn đang đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại trong khu vực, nơi từng bị tàn phá bởi trận động đất chết người cách đây một thập kỷ.

Thủ tướng Takaichi cho biết: "Chúng tôi đã được thông báo rằng một số người đã bị thương. Một số khu vực đã xảy ra mất điện và hỏa hoạn, đường sá, cầu cống cũng bị hư hại và một số tòa nhà bị sập".

"Tôi kêu gọi mọi người hãy hành động để bảo vệ bản thân, sơ tán đến địa điểm an toàn".

Một tòa nhà dân cư bốc cháy sau trận động đất

Cơ quan ứng phó thảm họa cho biết, khoảng 300.000 người đã được hướng dẫn đến các trung tâm sơ tán. Thủ tướng Takaichi nói rằng 3.600 binh sĩ sẽ được triển khai để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai khi các dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra.

Đài truyền hình NHK cho biết một bệnh viện đã báo cáo hơn 50 người bị thương. Truyền thông cũng đưa tin một số người trên một chuyến tàu cao tốc vào thời điểm xảy ra động đất cũng bị thương.

Đường cao tốc Kyushu bị hư hại sau trận động đất

Nhiều người bị mắc kẹt bên trong Trung tâm thương mại Aeon khi tòa nhà bị sập một phần trong trận động đất. Cảnh sát cho biết "khá nhiều" người được cho là đã thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà này.

Cảnh báo sóng thần đã được ban hành ngay sau trận động đất, nhưng sau đó đã được dỡ bỏ.

Lực lượng cứu hộ tại tòa nhà Aeon bị sập một phần trong trận động đất

Công ty Điện lực Kyushu cho biết 48.000 hộ gia đình đã bị mất điện do trận động đất mới nhất, trong khi công ty đường sắt JR Kyushu cho biết đã tạm ngừng các dịch vụ, bao gồm cả tàu cao tốc. Sân bay Kumamoto cũng đóng cửa, các hãng hàng không chuyển hướng và hủy các chuyến bay.

Các nhà mạng viễn thông KDDI và Docomo cho biết dịch vụ điện thoại di động của họ bị gián đoạn do thiếu điện và sự cố đường dây truyền tải.

Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản cho biết không có bất kỳ sự bất thường nào được báo cáo tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực.