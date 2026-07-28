Xảy ra vụ đâm dao tại Thủ đô Paris của Pháp, 2 người nguy kịch

ANTD.VN - Ba phụ nữ đã bị đâm trong vụ tấn công bằng dao ở phía Tây Bắc Thủ đô Paris của Pháp. Một sĩ quan cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn vụ tấn công, và bắt giữ nghi phạm.

Nghi phạm đâm dao bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Reuters

Vụ việc xảy ra gần ga tàu điện ngầm Porte de Clichy vào chiều 27-7. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy nghi phạm 31 tuổi cầm 2 con dao tấn công ngẫu nhiên những người phụ nữ đi đường.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết kẻ tấn công đã bị một sĩ quan cảnh sát bắt giữ. Ba nạn nhân, ở độ tuổi 19, 24 và 36, đã được đưa đến bệnh viện, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện chưa rõ danh tính nghi phạm cũng như động cơ của vụ tấn công. Mặc dù nghi phạm được cho là mắc chứng rối loạn tâm thần không xác định, nhưng các phương tiện truyền thông cho rằng người đàn ông này tuyên bố “Allah đã ra lệnh cho hắn” tấn công những người phụ nữ.

Vụ việc xảy ra 1 ngày sau vụ lao xe vào đám đông ở Thủ đô Berlin của Đức, khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 29 người bị thương. Sau khi lái xe lao vào đám đông, nghi phạm 21 tuổi được cho là đã dùng dao đâm các nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát đã truy lùng nghi phạm trong nhiều giờ và tiêu diệt hắn tại hiện trường sau khi đối tượng này từ chối đầu hàng và cầm dao lao vào tấn công các sĩ quan cảnh sát.