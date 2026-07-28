Mỹ cân nhắc tăng mạnh chi tiêu nhằm đối phó ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn cầu?

ANTD.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét tăng hàng trăm triệu USD cho các chương trình nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên thế giới, trong đó ưu tiên khu vực Tây Bán cầu, châu Phi và châu Á.

Một tuyến cáp viễn thông ngầm dưới biển (ảnh minh họa)

Theo hãng tin AP, chính quyền Mỹ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch chi 175,8 triệu USD để thay thế các tuyến cáp viễn thông ngầm đã cũ tại khu vực Caribe và Trung Mỹ.

Washington cho rằng dự án này nhằm ngăn Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông chiến lược.

Giới chức Mỹ bày tỏ lo ngại về sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc tại châu Mỹ, từ việc đầu tư vào hạ tầng, cảng biển, các dự án thuộc sáng kiến "Vành đai và con đường" đến lĩnh vực viễn thông.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định các khoản đầu tư của Trung Quốc có thể tiềm ẩn những rủi ro đối với an ninh và lợi ích kinh tế của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ còn đang cân nhắc kế hoạch chi thêm gần 500 triệu USD cho nhiều chương trình nhằm đối phó ảnh hưởng của Trung Quốc tại Tây Bán cầu, châu Phi và châu Á. Mục tiêu là ứng phó với "đòn bẩy kinh tế, công nghệ và ngoại giao" mà Bắc Kinh đang mở rộng trên phạm vi toàn cầu.

Nhiều chương trình trong số này hướng tới khôi phục các sáng kiến từng bị đình chỉ sau khi Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) tiến hành cắt giảm mạnh ngân sách và nhân sự liên bang trong năm ngoái, bao gồm việc giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và cắt giảm hàng trăm vị trí ngoại giao.

Theo kế hoạch đang được xem xét, Washington cũng có thể dành hơn 340 triệu USD để triển khai hơn 50 dự án tại nhiều khu vực trên thế giới.

Các dự án này bao gồm xây dựng trung tâm điều hành an ninh mạng tại Argentina và Belize, hỗ trợ bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, đồng thời tăng cường giám sát các hoạt động mà Mỹ cho là nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc tại các cảng biển, lĩnh vực khai thác khoáng sản chiến lược và thủy sản.