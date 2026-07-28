Myanmar thông qua luật cho phép mức án tử hình tội cưỡng ép người khác lừa đảo trực tuyến

ANTD.VN - Quốc hội Myanmar ngày 28-7 đã thông qua luật chống lừa đảo trực tuyến, trong đó cho phép áp dụng mức án tử hình đối với những người giam giữ hoặc dùng bạo lực để ép buộc nạn nhân làm việc tại các trung tâm lừa đảo qua mạng.

Một trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Myanmar bị cảnh sát triệt phá

Theo Chủ tịch Quốc hội Aung Lin Dwe, dự luật Chống lừa đảo trực tuyến được thông qua sau khi lưỡng viện nhất trí với các nội dung sửa đổi tại phiên họp ở Thủ đô Naypyidaw.

Nghị sĩ Aye Chan cho biết, quy định về án tử hình vẫn được giữ nguyên trong văn bản cuối cùng. Theo đó, những người sử dụng bạo lực, tra tấn, bắt giữ hoặc giam cầm trái pháp luật nhằm ép buộc người khác tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến sẽ đối mặt với mức án từ 10 năm tù đến tù chung thân. Trường hợp hành vi này khiến nạn nhân tử vong, người phạm tội sẽ bị tuyên án tử hình.

Luật cũng quy định mức án cao nhất là tù chung thân đối với những người điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoặc thực hiện các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa.

Điện thoại la liệt tại một điểm lừa đảo trực tuyến tại Myanmar bị triệt phá

Những năm gần đây, Myanmar trở thành một trong những điểm nóng của các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia ở Đông Nam Á. Nhiều tổ chức tội phạm đã lập các khu phức hợp quy mô lớn để thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm, đầu tư tiền mã hóa và nhiều hình thức gian lận trên không gian mạng nhằm vào nạn nhân trên toàn thế giới.

Bên cạnh những người tự nguyện tham gia vì thu nhập, nhiều nạn nhân nước ngoài sau khi được giải cứu cho biết họ đã bị các đường dây mua bán người đưa đến Myanmar, giam giữ và tra tấn để ép tham gia hoạt động lừa đảo.