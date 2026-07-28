Tổng thống Philippines: Đã đến lúc xem xét khả năng khôi phục điện hạt nhân

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 27-7 cho biết đã đến lúc nước này cân nhắc trở lại chương trình phát triển điện hạt nhân nhằm giải quyết tình trạng giá điện cao nhất khu vực và bảo đảm an ninh năng lượng.

Nhà máy Điện hạt nhân Bataan của Philippines

Phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội trong Thông điệp quốc gia thường niên, ông Marcos nhấn mạnh Philippines sẽ xem xét lại việc sản xuất điện hạt nhân, đồng thời cam kết bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn và tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của nguồn năng lượng này.

Trước đó, đầu năm nay, Tổng thống Marcos đã ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng. Tháng 3-2026, Bộ trưởng Năng lượng Sharon Garin cho biết Philippines có kế hoạch tăng sản lượng điện từ các nhà máy nhiệt điện than nhằm kiềm chế giá điện trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung khí đốt.

Nhà máy Điện hạt nhân Bataan - nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Philippines - được xây dựng hoàn thành từ những năm 1980 nhưng chưa từng đi vào vận hành.

Những năm gần đây, Philippines đã tiến hành trao đổi với nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Pháp, Nga và Mỹ, về khả năng phát triển điện hạt nhân. Tháng 5-2024, Manila và Washington cũng ký thỏa thuận đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân trong tương lai.