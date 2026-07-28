Cảnh báo cuộc chiến chống HIV đối mặt nguy cơ thụt lùi do nguồn tài trợ giảm

ANTD.VN - Các chuyên gia cảnh báo những thành quả đạt được trong cuộc chiến chống HIV/AIDS đang đứng trước nguy cơ bị đảo ngược khi nguồn tài trợ quốc tế giảm mạnh, trong bối cảnh nhiều quốc gia cắt giảm viện trợ nước ngoài.

Chủ tịch Hiệp hội AIDS quốc tế Beatriz Grinsztejn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị AIDS quốc tế lần thứ 26 khai mạc ngày 27-7 ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil, Chủ tịch Hiệp hội AIDS quốc tế (IAS) Beatriz Grinsztejn cho biết nguồn tài trợ từ các nhà tài trợ đã giảm với tốc độ chưa từng có, khiến những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất đang phải gánh chịu hậu quả.

Theo báo cáo mới của Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), nguồn tài trợ quốc tế dành cho các nước đang phát triển để ứng phó với HIV đã giảm 18% trong năm 2025.

Kể từ năm 2011, mức đóng góp của các nước châu Âu giảm tới 58%, trong khi Mỹ vẫn chiếm khoảng 74% tổng nguồn viện trợ của các chính phủ tài trợ, bất chấp việc chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm mạnh ngân sách viện trợ nước ngoài từ năm ngoái.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm HIV cho một trường hợp tự nguyện

Giám đốc điều hành UNAIDS Winnie Byanyima cho rằng thế giới đang ở một trong những giai đoạn đầy triển vọng nhất về khoa học HIV, với các loại thuốc dự phòng mới có hiệu quả gần tương đương vaccine. Tuy nhiên, hàng triệu người vẫn chưa thể tiếp cận các phương pháp điều trị và phòng ngừa tiên tiến này.

Theo bà Byanyima, khi các chương trình phòng ngừa bị cắt giảm, số ca nhiễm mới sẽ gia tăng; còn nếu việc điều trị bị gián đoạn, nhiều người sẽ mất mạng.

Báo cáo của UNAIDS cho thấy số ca nhiễm HIV mới và số ca tử vong liên quan đến AIDS trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 30 năm. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới lại tăng tại 21 quốc gia, cho thấy dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Liên hợp quốc đặt mục tiêu chấm dứt AIDS như một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng vào năm 2030. Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế cảnh báo mục tiêu này sẽ rất khó đạt được nếu nguồn tài trợ tiếp tục suy giảm và các loại thuốc điều trị, dự phòng HIV mới không được phổ biến với chi phí phù hợp tại các quốc gia có nhu cầu.