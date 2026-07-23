Hàn Quốc bắt giữ tàu hàng nghi vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc

ANTD.VN - Ngày 22-7, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul đã bắt giữ một tàu chở hàng bị nghi vi phạm các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Tàu Sophia, hiện đang hoạt động dưới tên Prada, dường như đang nhận hàng tại cảng Nampho của Triều Tiên vào tháng 12-2024. Ảnh: OSC

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tàu Prada đã bị bắt giữ và đưa đến một cảng ở Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 60 km về phía Nam, hồi tháng 3.

Các cơ quan chức năng liên quan đã tiến hành cuộc điều tra chung về con tàu dựa trên thông tin tình báo cho rằng tàu này trước đây từng tham gia vào những hoạt động vi phạm các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.

“Cuộc điều tra xác nhận các vi phạm, và con tàu đã bị bắt giữ như một biện pháp tiếp theo theo các nghị quyết của UNSC”, quan chức này cho biết.

Tàu này, còn được gọi là Sophia, nằm trong số các tàu được nêu tên trong một tuyên bố chung đưa ra vào ngày 29-5 bởi Hàn Quốc, Mỹ, cơ quan ngoại giao của Liên minh châu Âu và 8 quốc gia khác.

Tuyên bố kêu gọi một ủy ban của Liên hợp quốc hành động nhanh chóng trong việc chỉ định những tàu bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc cấm xuất khẩu than và quặng sắt của Triều Tiên. Tuyên bố cũng hối thúc chỉ định 7 tàu, bao gồm tàu Prada, vì bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động xuất khẩu đó.

Theo hãng thông tấn Yonhap, một hãng truyền thông của Mỹ trước đó đã đưa tin về hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu này đang tiếp nhận than tại cảng Nampho của Triều Tiên vào tháng 9 và tháng 12-2024.