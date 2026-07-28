Mỹ bắt đầu rà soát hiện diện quân sự tại châu Âu

ANTD.VN - Mỹ đã bắt đầu tiến hành rà soát sự hiện diện quân sự tại châu Âu nhằm đánh giá việc triển khai lực lượng và thúc đẩy các đồng minh NATO đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ của khu vực.

Việc rà soát nhằm đảm bảo châu Âu đảm nhận trách nhiệm chính về quốc phòng của mình

Thông tin được Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby công bố ngày 27-7, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo với các nước thành viên NATO hồi tháng trước về kế hoạch thực hiện cuộc rà soát này.

Theo ông Colby, cuộc đánh giá được tiến hành nhằm bảo đảm NATO tiếp tục chuyển giao trách nhiệm phòng thủ thông thường ở châu Âu cho các quốc gia thành viên trên lục địa này. Ông cho rằng kết quả của quá trình rà soát sẽ thúc đẩy NATO trở thành một liên minh "mạnh hơn, công bằng hơn và bền vững hơn".

Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng cường chia sẻ gánh nặng quốc phòng. Ông Trump cũng chỉ trích một số nước châu Âu vì không cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột với Iran.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từng cảnh báo Washington có thể cắt giảm chi tiêu dành cho NATO nếu các đồng minh không đạt được các mục tiêu về ngân sách quốc phòng.

Mỹ cũng nhiều lần khẳng định muốn các đồng minh châu Âu chịu trách nhiệm chính đối với năng lực phòng thủ thông thường của khu vực, trong bối cảnh Washington chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và cạnh tranh với Trung Quốc.

Lầu Năm Góc trước đó đã thông báo với các đồng minh về kế hoạch giảm số lượng lực lượng và khí tài mà Mỹ dành cho các hoạt động của NATO trên phạm vi toàn cầu.