Sập mái trung tâm dạy thêm, 14 trẻ em và 1 giáo viên thiệt mạng

ANTD.VN - Ngày 30-6, 14 trẻ em thiệt mạng sau khi mái của một trung tâm dạy thêm bị sập ở thành phố Lahore thuộc tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan.

Hiện trường vụ sập mái trung tâm dạy thêm

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tỉnh Punjab cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các trẻ em và 1 nữ giáo viên 30 tuổi dưới đống đổ nát của cơ sở dạy thêm tư nhân này. 14 em thiệt mạng có độ tuổi từ 5 đến 16, hầu hết dưới 9 tuổi.

Giám đốc Sở Thông tin và Văn hóa tỉnh Punjab, bà Azma Bokhari, cho biết báo cáo sơ bộ cho thấy trung tâm dạy thêm này không được đăng ký và hoạt động bên trong một tòa nhà dân cư thuộc sở hữu tư nhân với mái nhà xuống cấp. Những trung tâm như vậy rất phổ biến trên khắp Pakistan, nơi trẻ em tham gia các lớp học thêm ngoài giờ học chính khóa.

“Nếu xác định nguyên nhân do cẩu thả, bất cẩn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, những người chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý nghiêm khắc”, bà Bokhari nói.

Một nhân chứng nói với hãng thông tấn AFP rằng các công nhân đang sửa ngói thì mái nhà sập. Đài truyền hình Geo News phát sóng hình ảnh các nhân viên cứu hộ và người dân dùng xẻng và dùng tay đào bới đất và đống đổ nát trong tòa nhà bị sập một phần.

“Mái nhà bị hư hỏng nặng”, chú của một trong những nạn nhân nói với hãng tin AFP, và cho biết thêm rằng công việc sửa ngói được tiến hành giữa lúc trẻ em đang học bài.

Người thân của các nạn nhân đau lòng khi biết thông tin về vụ việc

Nhà chức trách hứa sẽ điều tra vụ việc. Cảnh sát tỉnh Punjab thông báo trên mạng xã hội X rằng 2 người đã bị bắt giữ liên quan đến thảm kịch.

Marryam Khan, quan chức thành phố Lahore cho biết, “những người chịu trách nhiệm về vụ việc sẽ được tìm ra thông qua một cuộc điều tra minh bạch, khách quan và ngay lập tức”.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ sự đau buồn trước vụ việc, đồng thời nói rằng ông “cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục và chỉ đạo chính quyền cung cấp cho họ mọi sự hỗ trợ y tế có thể”.

Những vụ sập mái và sập nhà thường xuyên xảy ra ở Pakistan, chủ yếu do tiêu chuẩn an toàn kém và vật liệu xây dựng không đảm bảo chất lượng. Tháng 7 năm ngoái, 27 người thiệt mạng và 10 người bị thương khi tòa nhà 5 tầng đổ sập ở khu vực Lyari thuộc thành phố Karachi, miền Nam Pakistan.