Thượng viện Mỹ dự kiến ​​phê chuẩn ông Jay Clayton làm Giám đốc Tình báo quốc gia

ANTD.VN - Thượng viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu phê chuẩn ông Jay Clayton làm Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI) trong ngày 28-7 (giờ địa phương), đảm bảo vị trí quan trọng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Jay Clayton tại phiên điều trần

Theo dự kiến, ông Clayton sẽ được thông qua với số phiếu chủ yếu theo đường lối đảng phái sau phiên điều trần gây nhiều tranh cãi cách đây hai tuần.

Dù phản đối đề cử của ông Clayton, nhiều nghị sĩ Dân chủ cho biết họ vẫn tin tưởng ông hơn so với quyền Giám đốc Tình báo quốc gia Bill Pulte - người được Tổng thống Donald Trump chỉ định tạm quyền sau khi bà Tulsi Gabbard từ chức hồi tháng trước.

Ông Pulte, vốn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo, đã vấp phải nhiều chỉ trích khi phụ trách cơ quan này.

Trước đó, ngày 27-7, Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 43 phiếu chống để đưa đề cử của ông Clayton vào vòng biểu quyết cuối cùng.

Ông Jay Clayton hiện là Công tố viên liên bang khu vực Nam New York và từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Trong phiên điều trần, ông khẳng định nếu được phê chuẩn sẽ điều hành cộng đồng tình báo dựa trên các nguyên tắc về tính chính trực, kỷ luật, năng lực phối hợp và bảo vệ an ninh quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Tom Cotton đánh giá ông Clayton là ứng viên có năng lực, giàu kinh nghiệm trong việc đối phó với nhiều thách thức an ninh quốc gia và có uy tín về đạo đức cũng như sự liêm chính trong quá trình công tác.