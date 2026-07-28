Ông Putin: Hạm đội tàu phá băng của Nga đi trước các đối thủ hàng thập kỷ

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga vượt xa mọi quốc gia khác trong việc vận hành hạm đội tàu phá băng hùng mạnh. Ông nói rằng Nga có lợi thế quốc gia lớn sau nhiều năm đầu tư vào việc tiếp cận Bắc Cực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Nga vận hành hạm đội tàu phá băng lớn nhất thế giới, bao gồm hơn 40 tàu thông thường và 8 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, với tàu thế hệ mới đang được phát triển.

Ông Putin ca ngợi khả năng này của đội tàu phá băng, vốn rất cần thiết cho việc di chuyển dọc theo bờ biển phía Bắc của Nga, trong cuộc gặp với các sĩ quan quân đội và những thủy thủ được vinh danh nhân kỷ niệm Ngày Hải quân hôm 26-7.

“Không nước nào khác trên thế giới sở hữu một hạm đội như vậy. Và nếu ai đó nói rằng họ sẽ xây dựng một hạm đội như vậy ở đâu đó, các quốc gia công nghệ cao có thể làm được, nhưng sẽ mất nhiều năm, thậm chí có thể là hàng thập kỷ”, ông nói.

Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân "50 Let Pobedy" của Nga. Ảnh: Sputnik

Lợi thế của Nga từ lâu đã bị các thành viên NATO coi là mối đe dọa đáng kể. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi sự chênh lệch này là “lố bịch”, đồng thời tuyên bố rằng Washington có thể nhanh chóng mở rộng hạm đội của mình lên tới 55 tàu. Hồi tháng 2, ông đã ký một thỏa thuận với Phần Lan để đóng 11 tàu phá băng mới cho Lực lượng Tuần duyên Mỹ.

“Năng lực phá băng - điều vô cùng cần thiết để hoạt động ở Bắc Cực - của NATO thực sự rất yếu kém. Gần như không tồn tại”, nhà phân tích quân sự Andrey Martyanov nói với Đài RT, lập luận rằng Canada, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển không có đủ tàu để duy trì sự hiện diện thường trực trong khu vực. “Sự phát triển ở Bắc Cực của Nga vượt xa bất cứ điều gì những nước này có thể thể hiện”.

Nga đặt nhiều hy vọng vào việc phát triển Tuyến đường biển phía Bắc, tuyến hàng hải ngắn nhất giữa khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Âu, chạy qua vùng biển dưới sự kiểm soát của nước này.

Việc sử dụng tuyến đường này vẫn còn hạn chế do những ràng buộc về khả năng tiếp cận và nhu cầu về tàu phá băng để mở đường cho tàu chở hàng. Moscow dự kiến ​​lưu lượng giao thông sẽ tăng trong những năm tới khi biến đổi khí hậu và rủi ro an ninh dọc theo tuyến đường qua Biển Đỏ khiến hành lang của Nga ngày càng hấp dẫn đối với các công ty vận tải biển.