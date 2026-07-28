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Ba Lan yêu cầu Mỹ dẫn độ cựu Bộ trưởng Tư pháp bị cáo buộc 26 tội danh

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Chính phủ Ba Lan ngày 27-7 đã đề nghị Mỹ dẫn độ cựu Bộ trưởng Tư pháp Zbigniew Ziobro để phục vụ quá trình tố tụng liên quan đến 26 cáo buộc hình sự, trong đó có các hành vi bị cho là sử dụng sai mục đích Quỹ Tư pháp của nước này.

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Ông Zbigniew Ziobro

Theo người phát ngôn Viện Công tố Quốc gia Ba Lan, yêu cầu dẫn độ đã được gửi tới giới chức Mỹ sau khi tòa án ở Warsaw giữ nguyên quyết định tạm giam đối với ông Ziobro, hoàn tất cơ sở pháp lý để khởi động thủ tục dẫn độ.

Các công tố viên cáo buộc ông Ziobro và một số cộng sự đã sử dụng Quỹ Tư pháp - vốn được thành lập nhằm hỗ trợ nạn nhân của tội phạm - cho các mục đích không đúng quy định, trong đó có việc tài trợ cho các hoạt động mang động cơ chính trị. Tổng cộng, cựu bộ trưởng này phải đối mặt với 26 tội danh.

Ông Ziobro, từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp trong chính phủ của đảng Pháp luật và Công lý (PiS), đã rời Ba Lan sang Hungary trước khi tiếp tục đến Mỹ vào tháng 5 vừa qua. Trước đó, Hungary từng cấp quy chế bảo hộ cho ông nhưng sau đó đã hủy bỏ quyết định này.

Ông Ziobro bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, cho rằng đây là chiến dịch mang động cơ chính trị nhằm vào các cựu quan chức của chính phủ PiS sau khi liên minh cầm quyền lên nắm quyền cuối năm 2023.

Theo Reuters

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