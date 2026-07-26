Tổng thống Ukraine: Nga chuẩn bị tiếp nhận thêm 30.000 binh sĩ Triều Tiên

ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang chuẩn bị tiếp nhận thêm khoảng 30.000 binh sĩ Triều Tiên để tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời Bình Nhưỡng được cho là sẽ chuyển thêm các bệ phóng tên lửa đạn đạo cho Matxcơva.

Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui (bên phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Điện Kremlin ở Matxcơva ngày 19-7-2026

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 26-7, ông Zelensky cho biết Nga đã bắt đầu chuẩn bị từ tháng 6 để bố trí lực lượng này tại vùng Voronezh, khu vực giáp biên giới Tây Nam nước Nga.

Theo Tổng thống Ukraine, ngoài việc điều thêm binh sĩ, Triều Tiên cũng đang chuẩn bị chuyển giao các bệ phóng tên lửa đạn đạo nhằm tăng cường năng lực quân sự cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Ông Zelensky cảnh báo việc mở rộng hợp tác quân sự giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng không chỉ đe dọa Ukraine mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với các quốc gia châu Á nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên.

"Nga đang giúp Triều Tiên học cách tiến hành chiến tranh, hoàn thiện vũ khí và tích lũy kinh nghiệm thực chiến", ông Zelensky nhấn mạnh.

Những phát biểu trên được đưa ra sau chuyến thăm Nga kéo dài 4 ngày của Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui hồi tuần trước. Bà Choe đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov, làm dấy lên đồn đoán về khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ thăm Nga trong thời gian tới.

Nga và Triều Tiên ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm điều khoản phòng thủ chung, vào tháng 6-2024. Sau đó, Bình Nhưỡng được cho là đã triển khai đợt binh sĩ đầu tiên tới các khu vực biên giới của Nga từ tháng 10-2024 để hỗ trợ chiến dịch quân sự.

Theo ước tính của Ukraine, Triều Tiên đến nay đã cử khoảng 20.000 binh sĩ và kỹ sư quân sự tới Nga, trong đó khoảng 14.000 người hiện được cho là đang tham gia các hoạt động tác chiến tại tiền tuyến.