Tham vọng hạt nhân có thể đe dọa ổn định khu vực

ANTD.VN - Nga cảnh báo việc Nhật Bản có thể đưa vũ khí hạt nhân vào quá trình tăng cường năng lực quân sự sẽ gây nguy hại cho an ninh quốc gia của Nga và làm suy giảm ổn định tại khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27-7 tuyên bố, những phát biểu gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản về việc cần thảo luận công khai vấn đề vũ khí hạt nhân là không thể biện minh bằng nhu cầu tự vệ.

Theo bà Zakharova, hiện không có quốc gia nào đe dọa chủ quyền hay toàn vẹn lãnh thổ của Nhật Bản. Thay vào đó, Matxcơva cho rằng đang chứng kiến sự hồi sinh của "tinh thần quân phiệt" tại Nhật Bản trong bối cảnh nước này đẩy nhanh quá trình tái vũ trang.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi Tokyo "ghi nhớ những bài học của lịch sử" và quay trở lại con đường phát triển hòa bình.