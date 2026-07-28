Tổng thống Putin: Ukraine sớm muộn gì cũng sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, không sớm thì muộn Ukraine cuối cùng sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây vào tay Ba Lan, Hungary và Romania, đồng thời tiếp tục cáo buộc phương Tây là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Nga Putin

Phát biểu trong cuộc gặp các quân nhân Hải quân Nga tại St. Petersburg, ông Putin nói các khu vực phía Tây của Ukraine vốn từng thuộc Ba Lan, Hungary và Romania trước khi được sáp nhập vào Ukraine trong thế kỷ XX.

Theo nhà lãnh đạo Nga, "sớm hay muộn" những vùng lãnh thổ này sẽ tách khỏi Ukraine và lịch sử sẽ đặt mọi thứ trở lại đúng vị trí, dù quá trình đó có thể mất nhiều năm.

"Có thể điều đó không xảy ra vào ngày mai hay ngày kia. Có thể mất một năm, hai năm, 10 năm hoặc 15 năm, nhưng lịch sử cuối cùng sẽ đưa mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó" - Tổng thống Putin nói.

Ông Putin đồng thời lặp lại quan điểm rằng việc mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chính sách của phương Tây đã dẫn tới cuộc xung đột hiện nay, đồng thời khẳng định Nga hành động nhằm bảo vệ các lợi ích an ninh của mình.