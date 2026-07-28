Vì sao Tổng thống Trump yêu cầu Thượng viện Mỹ hủy kỳ nghỉ hè?

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-7 yêu cầu Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune hủy kỳ nghỉ tháng 8 của Thượng viện cho đến khi cơ quan này thông qua dự luật "SAVE America" về quy định bầu cử, dù đảng Cộng hòa hiện chưa có đủ số phiếu cần thiết để dự luật được thông qua.

Ông Trump yêu cầu Thượng viện không rời khỏi Washington cho đến khi thông qua dự luật

Trên mạng xã hội, ông Trump kêu gọi Thượng viện không rời Washington trước khi thông qua dự luật "SAVE America", hoặc "tốt hơn nữa là chấm dứt quy định thủ tục cản trở bỏ phiếu" - thủ tục yêu cầu tối thiểu 60 phiếu thuận để thông qua phần lớn các dự luật tại Thượng viện gồm 100 ghế.

Dự luật "SAVE America" yêu cầu cử tri phải chứng minh quốc tịch Mỹ khi đăng ký bỏ phiếu, chủ yếu bằng hộ chiếu hoặc giấy khai sinh hợp lệ. Dự luật cũng quy định cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi bỏ phiếu - yêu cầu hiện đã được áp dụng tại một số bang.

Đảng Cộng hòa hiện nắm 53/100 ghế tại Thượng viện, chưa đủ để vượt qua ngưỡng 60 phiếu theo quy định. Lãnh đạo phe đa số John Thune nhiều lần khẳng định chưa có đủ sự ủng hộ để thông qua dự luật hoặc thay đổi quy định của Thượng viện nhằm bỏ qua rào cản này.

Đáp lại yêu cầu của Tổng thống Trump, ông Thune cho biết sẵn sàng xem xét hủy kỳ nghỉ tháng 8 nếu có con đường khả thi để dự luật được thông qua. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Thượng viện đã nhiều lần bỏ phiếu về dự luật nhưng vẫn chưa đạt đủ số phiếu cần thiết.

Ông Thune trả lời trước báo giới về yêu cầu của Tổng thống Trump

Trong khi đó, một số thượng nghị sĩ Cộng hòa tiếp tục gây sức ép, kêu gọi ban lãnh đạo đảng tìm giải pháp thúc đẩy dự luật trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ khác cho rằng việc tiếp tục đưa dự luật ra bỏ phiếu khi chưa đủ sự ủng hộ sẽ không mang lại kết quả.

Theo các chuyên gia về bầu cử, nếu được thông qua, dự luật "SAVE America" có thể khiến khoảng 20 triệu cử tri Mỹ gặp khó khăn trong việc đăng ký bỏ phiếu do không có sẵn giấy khai sinh hoặc các giấy tờ chứng minh quốc tịch theo quy định.

Dự luật được Tổng thống Trump coi là một trong những ưu tiên lập pháp hàng đầu trong năm 2026. Ông cho rằng việc siết chặt các quy định về xác minh tư cách cử tri sẽ góp phần bảo đảm tính minh bạch của các cuộc bầu cử tại Mỹ.