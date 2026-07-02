Áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo buôn hàng hiệu trốn thuế

ANTD.VN - Nữ facebooker buôn bán hàng của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes… đạt doanh thu 835 tỷ đồng nhưng không kê khai doanh thu, trốn thuế 12,5 tỷ đồng.

Chiều 2-7, Tòa án nhân Khu vực 2-Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với 3 bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội), Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội “Trốn thuế”.

Xóa dữ liệu khi bị phát hiện

Vụ án xuất phát từ việc Chi cục Thuế khu vực I (thuộc Cục Thuế thành phố Hà Nội) có Công văn kèm tài liệu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hường gửi đến Cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Tra cứu trên hệ thống quản lý thuế tập trung, cơ quan chức năng xác định bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường không có dữ liệu đăng ký, kê khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động bán đồ hàng hiệu.

Kết quả điều tra làm rõ, từ năm 2020 đến thời điểm cơ quan thuế phát hiện vi phạm (tháng 6-2025), bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes... trên mạng xã hội Facebook.

Số hàng hóa được Hường đăng bán trên tài khoản mạng xã hội facebook có tên "Hycloset new things by hy" do Hường tự lập ra. Quá trình kinh doanh bán hàng, Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân của mình và chồng để nhận tiền thanh toán bán hàng.

Quá trình buôn bán, bị cáo Hường thuê nhân viên thực hiện các công việc như kiểm tra, trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn bán hàng, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu lên phần mềm, vận chuyển đồ; sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt để quản lý, theo dõi doanh thu bán hàng.

Để bán hành, bị cáo Hường thuê nhiều nhân viên để kiểm tra, trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn bán hàng, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu lê phần mềm… Bị cáo còn sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt để quản lý, theo dõi doanh thu bán hàng.

Ngày 9-7-2025, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thu Hường, Cơ quan điều tra thu giữ được số tiền 17.900 USD và hơn 12 triệu đồng, 1 tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản cùng nhiều đồ vật, hàng hóa gồm túi xách, phụ kiện.

Theo dữ liệu bán hàng thu thập được từ máy tính của Hường, Cơ quan công an xác định doanh thu bán hàng từ năm 2020 đến tháng 6-2025 là gần 835 tỷ đồng. Trong đó, năm 2020 thấp nhất, đạt hơn 9 tỷ đồng, năm cao nhất 2023 đạt 272 tỷ đồng. Riêng doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 là 144 tỷ đồng.

Trốn thuế 12,5 tỷ đồng

Kết luận giám định cho thấy, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng, trong đó, thiệt hại về thuế giá trị gia tăng là hơn 8,3 tỷ đồng, thiệt hại về thuế thu nhập cá nhân gần 4,2 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng bị cáo Hường đã giao nộp 12,2 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả vụ án. CQĐT đã có công văn yêu cầu Công ty Công nghệ Kiot Viet cung cấp thông tin, tình trạng, số liệu thể hiện doanh thu, chi phí bán hàng của các tài khoản của Hường.

Tuy nhiên, Kiot Viet có văn bản trả lời cho biết gian hàng “hysmart289” của Hường đã xóa toàn bộ dữ liệu kinh doanh. Do đó không còn dữ liệu để Kiot Viet trích xuất. Đáng chú ý, khi mở rộng điều tra, Công an còn làm rõ hai bị cáo Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần có hành vi bán hàng hóa cho Hường mà không kê khai thuế.

Trong đó, doanh thu bán hàng của Ngô Quốc Phú cho bị cáo Hường là hơn 28,8 tỷ đồng, tổng số tiền trốn thuế của Phú là 433 triệu đồng. Tương tự, từ năm 2020, Tô Lan Phương thu mua hàng hóa là đồ hiệu cũ để kinh doanh mua bán. Bị cáo bán hàng cho bị cáo Hường với tổng doanh thu hơn 10 tỷ đồng, trốn thuế 157 triệu đồng.

Bị cáo Phú và Phương đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền này cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Đối với chồng và các nhân viên làm việc cho bị can Nguyễn Thị Thu Hường, Cơ quan truy tố xác định họ không tham gia hoạt động kê khai nộp thuế của Hường, chỉ là những người làm thuê, đóng gói, vận chuyển hàng theo chỉ đạo... Cơ quan điều tra do đó không đề cập xử lý.

Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Hường khai bản thân kinh doanh mua bán hàng hiệu trên mạng, tổng doanh thu hơn 835 tỷ đồng. Quá trình kinh doamh bị cáo không biết phải nộp thuế, không cố ý trốn thuế, bị cáo chỉ vô tình vi phạm. Sau khi biết hành vi của mình là sai phạm, bị cáo đã nộp số tiền thuế theo kết luận của cơ quan điều tra.

Tương tự, các bị cáo Phú, Phương cũng thừa nhận hành vi, thừa nhận số tiền doanh thu mua bán và khai do nhận thức hạn chế về pháp luật nên đã có hành vi sai phạm. Các bị cáo đã giao nộp lại số tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX không áp dụng hình phạt tù mà áp dụng hình phạt tiền với các bị cáo. Cụ thể, phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường 3 tỷ đồng, bị cáo Phú 500 triệu đồng và bị cáo Phương 150 triệu đồng.