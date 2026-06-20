Triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước dịp hè

ANTD.VN -Nhằm phòng ngừa tai nạn đuối nước trong mùa hè, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy Hà Nội đã triển khai cắm biển cảnh báo tại các khu vực ven sông thường xuyên tập trung đông người bơi lội, vui chơi có nguy cơ mất an toàn.

Ngày 19/6, Đội CS đường thủy số 1 đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức lắp đặt biển cảnh báo tại các vị trí ven sông thường xuyên có người dân đến bơi lội, vui chơi, cắm trại

Thời gian gần đây, do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên thường tìm đến các khu vực ven sông để tắm mát, vui chơi. Tuy nhiên, đây đều là những vị trí có địa hình phức tạp, mực nước thay đổi thất thường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước nếu thiếu sự giám sát hoặc chủ quan trong quá trình vui

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp cảnh báo tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt là chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước trong dịp hè năm 2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp cảnh báo tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ghi nhận trong ngày 19/6, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức lắp đặt biển cảnh báo tại các vị trí ven sông thường xuyên có người dân đến bơi lội, vui chơi, cắm trại, gồm khu vực đò Liên Trung và Trạm bơm Cống Đan Hoài thuộc xã Ô Diên; khu vực bến đò Thọ An thuộc xã Liên Minh; khu vực đò Chu Minh thuộc xã Quảng Oai; khu vực lối xuống bãi cát cầu Văn Lang thuộc xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội.

Việc lắp đặt các biển cảnh báo nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các nguy cơ mất an toàn, đồng thời nhắc nhở người dân không tắm sông, bơi lội tại những khu vực nguy hiểm, góp phần hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã ven sông rà soát các địa điểm tập trung đông người, các bãi bồi, bãi cát, khu vực cắm trại tự phát để kịp thời lắp đặt biển cảnh báo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước đó vào sáng 27/5, Đội cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) phối hợp với Trường tiểu học Minh Châu (xã đảo Minh Châu, Hà Nội) tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy và phòng, chống đuối nước cho toàn bộ học sinh của trường. Xã Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội nằm biệt lập giữa ngã ba sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Với đặc điểm địa bàn gần các con sông lớn và hoạt động giao thông đường thủy phát triển, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước đối với trẻ em luôn tiềm ẩn nếu thiếu sự quản lý, trang bị kỹ năng cần thiết. Tại buổi tuyên truyền, học sinh được phổ biến những kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông đường thủy; kỹ năng xử lý khi gặp tình huống đuối nước. Bên cạnh đó, các em được hướng dẫn trực tiếp thực hành mặc áo phao; sử dụng vật dụng cứu sinh; sơ cứu nạn nhân; thực hành các tình huống giả định nhằm giúp học sinh nắm rõ những điều cần biết khi cứu người bị nạn.

Đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết bước vào kỳ nghỉ hè năm nay, lực lượng chức năng tăng cường triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tai nạn đuối nước thương tâm. Lực lượng cảnh sát đường thủy đã và đang phối hợp với địa phương triển khai lớp kỹ năng sống, hướng dẫn phòng chống đuối nước, tập huấn sơ cứu; hỗ trợ, giám sát trẻ em tại địa bàn đơn vị quản lý.