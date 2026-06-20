Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần nước mặt Sông Đuống

ANTD.VN - Nhằm nâng cao ý thức, kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đồng thời rèn luyện khả năng xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 đã phối hợp với Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống, xã Phù Đổng, Hà Nội tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH kết hợp thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH tại Công ty CP nước mặt Sông Đuống

Tại buổi tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH và thực tập phương án CC và CNCH, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã thông tin khái quát về tình hình cháy, nổ xảy ra trên địa bàn trong thời gian gần đây, phân tích một số nguyên nhân thường gặp dẫn tới sự cố, qua đó khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở; các biện pháp, giải pháp cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và hướng dẫn cài đặt, sử dụng App báo cháy 114.

Hướng dẫn cán bộ, nhân viên Công ty CP nước mặt Sông Đuống cài đặt App114

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giới thiệu, hướng dẫn cách nhận biết và thao tác sử dụng một số phương tiện, trang thiết bị PCCC thông dụng như bình chữa cháy, lăng phun nước…, tổ chức cho cán bộ, người lao động thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng ứng phó, xử lý tình huống ngay từ ban đầu, hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Hướng dẫn đội viên Đội PCCC&CNCH cơ sở sử dụng phương tiện chữa cháy

Sau phần hướng dẫn về lý thuyết, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đã phối hợp với Đội PCCC và CNCH cơ sở và cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo tình huống giả định được xây dựng trong phương án Chữa cháy và CNCH của cơ sở, bảo đảm sát thực tế và yêu cầu công tác ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Nhân viên Công ty CP nước mặt Sông Đuống thực hành sử dụng bình chữa cháy

Buổi tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và thực tập diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, tài sản.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp Đội PCCC và CNCH cơ sở Công ty CP nước mặt Sông Đuống thực tập phương án chữa cháy và CNCH

Qua chương trình, cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống được củng cố, nâng cao ý thức, kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời rèn luyện khả năng xử lý tình huống cho lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi xảy ra sự cố cháy, nổ, góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng PCCC và CNCH cơ sở với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.