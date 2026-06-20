Trên 1.000 học sinh và thầy cô trải nghiệm kỹ năng thoát nạn

ANTD.VN - Nhằm phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giúp cán bộ, giáo viên và học sinh, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 phối hợp với Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng, Hà Nội tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Cán bộ Đội CC và CNCH khu vực số 18 hướng dẫn kiến thức về công tác PCCC và cách sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ

Tham gia buổi tuyên truyền có cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Hà Nội và hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng thuộc phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Dựa trên các tình huống giả định, giáo viên và học sinh được hướng dẫn kĩ năng ứng phó khi xảy ra cháy nổ, cũng như được nghe về cách sử dụng, vận hành các thiết bị chữa cháy được trang bị trong nhà trường, đặc biệt là thực hành thao tác sử dụng bình bột chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Cán bộ Đội CC và CNCH khu vực số 18 hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện PCCC

Buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã diễn ra nghiêm túc, an toàn và đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, cung cấp cho các cán bộ, giáo viên và học sinh sự hiểu biết về an toàn phòng cháy, chữa cháy cùng ý thức phòng ngừa cháy nổ và cách thức xử lý, ứng phó các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại trường học, gia đình, khu dân cư và các nơi công cộng. Công tác tập huấn, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễn ra với hình thức gần gũi, nội dung thiết thực, hữu ích, trang bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho giáo viên và học sinh nhà trường.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học sinh trải nghiệm kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói khí phức tạp

Qua buổi tuyên truyền, các em học sinh đã phần nào hiểu hơn về sự vất vả, nguy hiểm trong nghề nghiệp của các chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cũng như những thiệt hại để lại về người và của khi đám cháy xảy ra. Với mục đích sau buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường sẽ tự trang bị cho mình kiến thức, kĩ năng cần thiết về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Từ đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm cá nhân để đảm bảo an toàn cho chính mình cũng như toàn xã hội.

Học sinh nhà trường hào hứng trong buổi tập huấn kỹ năng về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục, hướng tới mục tiêu kiềm chế các nguy cơ phát sinh cháy, nổ, giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.