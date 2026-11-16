Trao tấm căn cước, mở cánh cửa an sinh cho hai mẹ con có hoàn cảnh khó khăn

ANTD.VN - Không để công dân bị bỏ lại phía sau bởi những vướng mắc giấy tờ nhân thân, Công an phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội) đã kiên trì xác minh, tháo gỡ khó khăn, giúp hai mẹ con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoàn thiện thủ tục cấp căn cước sau nhiều năm chưa có giấy tờ tùy thân.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Thiếu tá Vũ Tiến Đạt, Cảnh sát khu vực Công an phường Vĩnh Hưng phát hiện chị D.T.H. và con là cháu D.M.P., trú trên địa bàn phường, dù đã sinh sống nhiều năm trên địa bàn nhưng do hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật, chưa được đăng ký khai sinh, chưa có giấy tờ tùy thân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trao tấm căn cước, mở cánh cửa an sinh cho hai mẹ con nghèo

Cán bộ Công an phường Vĩnh Hưng làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho mẹ con chị H

Do ảnh hưởng của bệnh lý kéo dài cùng những hoàn cảnh riêng, cuộc sống của hai mẹ con gặp nhiều khó khăn. Việc không có giấy tờ chứng minh nhân thân khiến những nhu cầu tưởng chừng rất đỗi bình thường như tiếp cận dịch vụ thiết yếu, thực hiện các thủ tục hành chính hay thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đều trở thành trở ngại.

Ông Phan Đình Hào, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7 phường Vĩnh Hưng chia sẻ, hai mẹ con đã sinh sống tại địa phương nhiều năm, song do hoàn cảnh đặc biệt nên đến nay vẫn chưa có giấy tờ tùy thân.

Trước thực tế đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng đã chỉ đạo Cảnh sát khu vực phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an phường, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn và người thân khẩn trương vào cuộc. Từng thông tin được rà soát, xác minh, đối chiếu từ nhiều nguồn; những vướng mắc về nhân thân được kiên trì tháo gỡ, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định.

Không chỉ hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, cán bộ, chiến sĩ Công an phường còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể đến thăm hỏi, động viên, trao tặng những phần quà thiết thực, sẻ chia khó khăn với hai mẹ con.

Sau quá trình xác minh, hoàn thiện các căn cứ pháp lý, thông tin của hai công dân đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thiếu tá Vũ Tiến Đạt trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ hai mẹ con thực hiện thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại trụ sở Công an phường.

Với nhiều người, tấm căn cước là giấy tờ quen thuộc, nhưng với mẹ con chị H., đó là kết quả của một hành trình tháo gỡ những vướng mắc kéo dài nhiều năm. Đằng sau thủ tục hành chính ấy là cơ hội để hai mẹ con từng bước tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, chính sách an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ hơn quyền và nghĩa vụ của công dân.

Một tấm căn cước không thể lập tức thay đổi hoàn cảnh khó khăn, nhưng có thể mở ra những cánh cửa vốn lâu nay vẫn khép lại bởi thiếu giấy tờ nhân thân. Và hơn cả việc hoàn thành một thủ tục hành chính, đó là sự quan tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an đối với những người dân yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Việc làm của Công an phường Vĩnh Hưng tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ nhân dân; thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”. Đôi khi, giá trị của công tác Công an không chỉ được đo bằng những chiến công lớn, mà còn hiện hữu trong những việc làm bình dị, giúp một người dân tháo gỡ khó khăn, tìm lại quyền lợi chính đáng của mình.