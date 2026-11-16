Người dân cần lưu ý gì khi gia hạn bảo hiểm y tế trực tuyến?

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân nên kiểm tra lại thời hạn thẻ bảo hiểm y tế khi thanh toán trực tuyến để gia hạn thẻ, kịp thời phát hiện trường hợp đã đóng nhưng hệ thống không ghi nhận.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân sau khi thanh toán cần kiểm tra trạng thái giao dịch

Theo kết quả rà soát của Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua, có trường hợp người dân sử dụng các ứng dụng MoMo, VNPAY, MB Bank để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, dù đã thanh toán trên ứng dụng, hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa nhận được thông tin, hoặc khoản tiền, nên chưa ghi nhận kết quả giao dịch.

Có trường hợp tiền đã vào tài khoản thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội, nhưng thông tin do ngân hàng chuyển sang chưa đầy đủ, hoặc không đúng định dạng, như thiếu thông tin đơn vị, người tham gia hoặc ghi nội dung thanh toán chưa đúng quy định.

Vì vậy, phần mềm kế toán tập trung không thể tự động hạch toán và chuyển dữ liệu sang phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ (TST) để ghi nhận khoản đóng, cập nhật quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Với những trường hợp này, cán bộ bảo hiểm xã hội cơ sở phải tra soát, xử lý thủ công.

Ngoài vướng mắc trong truyền thông tin thanh toán, một số giao dịch chưa thành công do chưa đáp ứng điều kiện nghiệp vụ.

Với gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, nguyên nhân chủ yếu là thông tin cơ sở khám, chữa bệnh đăng ký ban đầu không phù hợp, cơ sở đã ngừng hoạt động, hoặc không được đăng ký khám, chữa bệnh ngoại tỉnh; thời hạn thẻ bị trùng.

Với đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, các nguyên nhân chủ yếu gồm số tiền đóng không đủ, giao dịch đã phát sinh hoặc người tham gia đang đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị khác.

Trước tình trạng này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị, sau khi thanh toán, người tham gia cần kiểm tra đồng thời trạng thái giao dịch, thông tin thanh toán và kết quả ghi nhận trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đối với gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, cần kiểm tra kết quả gia hạn, giá trị sử dụng của thẻ. Đối với đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, cần kiểm tra khoản đóng đã được ghi nhận hay chưa.

Nếu tài khoản đã bị trừ tiền nhưng chưa được ghi nhận kết quả gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, hoặc đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia cần liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và cơ quan Bảo hiểm xã hội để được kiểm tra, tra soát, xử lý. Để thuận tiện đối chiếu, người tham gia nên lưu lại chứng từ, mã giao dịch, thời điểm và số tiền thanh toán để cung cấp khi cần thiết.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội lưu ý, người tham gia không tự ý thực hiện lại giao dịch khi chưa xác định rõ trạng thái của lần thanh toán trước, tránh phát sinh giao dịch trùng lặp. Việc kiểm tra cần được thực hiện ngay sau thanh toán để kịp thời phát hiện khoản đóng chưa được ghi nhận và đề nghị hỗ trợ xử lý.

Để các khoản đóng được ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện qua các kênh đang được triển khai, gồm: Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam (hiện đang trong quá trình điều chỉnh, nâng cấp); các ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu song phương với Bảo hiểm xã hội Việt Nam là BIDV, Vietcombank, Agribank và VietinBank.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát thông tin ủy nhiệm chi điện tử trên phần mềm kế toán tập trung.

Với các khoản tiền đã nhận nhưng chưa được hệ thống tự động ghi nhận, cơ quan Bảo hiểm xã hội cần kịp thời kiểm tra, đối chiếu và cập nhật khoản thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm quá trình tham gia được ghi nhận đầy đủ, chính xác, đúng thời gian phát sinh, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong tháng 10/2026, phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ tiếp nhận 12.664 giao dịch thuộc hai nghiệp vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó, 12.250 giao dịch thành công, 414 giao dịch không thành công.