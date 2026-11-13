Công bố quyết định điều động Trưởng Công an 2 phường Định Công và Vĩnh Hưng

ANTD.VN -Ngày 13/11/2026, CATP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc CATP về công tác cán bộ tại Công an phường Định Công và Công an phường Vĩnh Hưng.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Uỷ viên ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hưng; đồng chí Nguyễn Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Định Công; Thượng tá Nguyễn Diệp Tú, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an hai phường.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an Thành phố, Đại tá Nguyễn Đức Long đã trao quyết định điều động Thượng tá Đặng Đình Toản, Trưởng Công an phường Định Công, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an phường Vĩnh Hưng; Thượng tá Đặng Văn Chiêu, Trưởng Công an phường Vĩnh Hưng, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an phường Định Công.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP trao quyết định tặng hoa chúc mừng

﻿Thượng tá Đặng Đình Toản

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP trao quyết định tặng hoa chúc mừng Thượng tá Đặng Văn Chiêu

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, công tác cán bộ luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đặc biệt quan tâm, trong đó chú trọng rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là tại các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự. Việc điều động, bố trí cán bộ phải bảo đảm đúng người, đúng việc, phù hợp với năng lực, trình độ, sở trường, kinh nghiệm công tác và đặc điểm tình hình từng địa bàn, qua đó phát huy hiệu quả năng lực cán bộ, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định, Thượng tá Đặng Đình Toản và Thượng tá Đặng Văn Chiêu đều được đào tạo chính quy bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm công tác với vai trò lãnh đạo, chỉ huy. Việc điều động các đồng chí được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an Thành phố đánh giá là phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP, phát biểu tại buổi lễ

Giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí Trưởng Công an phường, Đại tá Nguyễn Đức Long yêu cầu khẩn trương bàn giao công việc, ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”; giữ vững đoàn kết nội bộ, chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng. Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền hai phường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Công an phường hoàn thành tốt nhiệm vụ, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hưng, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Đặng Đình Toản và Thượng tá Đặng Văn Chiêu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; sự phối hợp, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị. Các đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng, Định Công chúc mừng 2 đồng chí Trưởng Công an phường

Các đồng chí lãnh đạo UBND, HĐND phường Vĩnh Hưng tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí Trưởng Công an phường

Việc điều động, bố trí cán bộ thể hiện sự chủ động của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố trong kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an cấp xã, bảo đảm phù hợp năng lực, kinh nghiệm và đặc điểm địa bàn; qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.