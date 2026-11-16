Chủ động ứng phó cháy, nổ tại ngõ sâu

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an phường Bạch Mai tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư có đặc điểm ngõ nhỏ, ngõ sâu.

CBCS Đội CC&CNCH Khu vực số 9 tổ chức thực tập phương án ngõ sâu trên địa bàn phường Bạch Mai

Với đặc thù là địa bàn có nhiều tuyến ngõ nhỏ, ngõ sâu, mật độ dân cư cao, phương tiện chữa cháy chuyên dụng gặp khó khăn trong việc tiếp cận trực tiếp hiện trường, công tác phòng ngừa và chuẩn bị phương án xử lý tình huống cháy, nổ luôn được chú trọng. Việc tổ chức thực tập tại khu dân cư là dịp để lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra khả năng triển khai lực lượng, phương tiện và tổ chức chữa cháy trong điều kiện giao thông tiếp cận hạn chế.

Theo tình huống giả định, đám cháy xảy ra tại một nhà dân nằm sâu trong ngõ 84 Đại La phường Bạch Mai, có nguy cơ lan sang các công trình liền kề. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo giả định, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 9 đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức kéo vòi ở cự ly xa, bảo đảm nguồn nước, kết hợp tìm kiếm, cứu người và ngăn chặn cháy lan theo phương án đề ra.

Song song với hoạt động thực tập, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 9 phối hợp với Công an phường Bạch Mai trực tiếp đến từng hộ gia đình phát Cẩm nang an toàn PCCC&CNCH, tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện nguy cơ cháy, nổ; kiểm tra hệ thống điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; duy trì đường, lối thoát nạn, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu và chủ động xây dựng phương án thoát nạn phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình.

CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 9 cùng lực lượng an ninh tại cơ sở phường Bạch Mai phát Cẩm nang an toàn PCCC&CNCH đến từng người dân

Đồng thời, người dân được hướng dẫn kỹ năng báo cháy qua số điện thoại 114, sử dụng bình chữa cháy, thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc và phối hợp với lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố.

Việc kết hợp thực tập phương án chữa cháy tại ngõ sâu với tuyên truyền, phát Cẩm nang an toàn PCCC&CNCH đến từng hộ dân là cách làm thiết thực, góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, đồng thời phát huy vai trò chủ động của người dân trong phòng ngừa và xử lý tình huống ban đầu.

Qua đó, từng bước xây dựng “lá chắn” an toàn PCCC&CNCH từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn phường Bạch Mai.