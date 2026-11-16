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Tìm người chứng kiến hoặc camera ghi lại vụ tai nạn trên đường Nguyễn Khoái

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PV

ANTD.VN - Để phục vụ công tác điều tra, xác minh giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo tìm người biết việc hoặc lái xe có camera hành trình ghi lại nội dung liên quan đến vụ tai nạn giao thông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh vụ việc tai nạn giao thông xảy ra khoảng 17h30 ngày 11/9/2026 tại đường đê Nguyễn Khoái (gần điếm canh đê số 19) thuộc địa phận phường Lĩnh Nam, TP. Hà Nội. Quá trình xác minh chưa xác định được người biết việc hoặc tài xế có camera hành trình ghi lại nội dung liên quan đến vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân ai chứng kiến hoặc có camera ghi lại sự việc, cung cấp thông tin liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Lĩnh Nam); Địa chỉ: Số 2, Ngõ 685 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội; Điều tra viên phụ trách: Trương Tú Anh (SĐT: 0914468668).

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Từ khóa:

#Tai nạn giao thông

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