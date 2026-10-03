Nam sinh 18 tuổi “mất tích” trong nhà trọ và màn kịch bắt cóc 263 triệu đồng

ANTD.VN - Chỉ chưa đầy 20 phút sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội) đã tìm thấy nam sinh 18 tuổi đang ở một nhà trọ trên đường Lĩnh Nam, kịp thời ngăn chặn màn kịch “bắt cóc online” được dựng lên để ép gia đình chuyển 263 triệu đồng.

Ngày 2-10, Công an phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội) tiếp nhận trình báo của một gia đình ở tỉnh Bắc Ninh về việc con trai là Nguyễn Đức C. (SN 2008) xuống khu vực phường Vĩnh Hưng chơi nhưng mất liên lạc, gia đình nghi cháu bị “bắt cóc” tại một nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng đã khẩn trương triển khai 3 tổ công tác, rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ và địa điểm liên quan. Chỉ khoảng 20 phút sau, lực lượng Công an xác định cháu C. đang ở tại một nhà trọ trên đường Lĩnh Nam. Cháu được nhanh chóng đưa về trụ sở để xác minh.

Nam sinh trở về với gia đình

Qua làm việc, cơ quan Công an xác định đây thực chất là thủ đoạn “bắt cóc online”. Sáng cùng ngày, C. nhận cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, thông báo em có liên quan đến một vụ án rửa tiền, ma túy. Sau đó, các đối tượng liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý, yêu cầu C. chuyển 263 triệu đồng để “chứng minh tài chính”.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng hướng dẫn C. đến nơi vắng người, hạn chế liên lạc với bên ngoài và gọi điện cho gia đình, tạo dựng tình huống giả bị bắt cóc nhằm buộc người thân chuyển tiền.

Nhờ triển khai nhanh chóng, Công an phường Vĩnh Hưng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc, bảo đảm an toàn cho cháu C., đồng thời giúp gia đình không bị thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc, Công an phường Vĩnh Hưng khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, “chứng minh tài chính”, cắt liên lạc với gia đình hoặc di chuyển đến nơi vắng người. Khi phát sinh tình huống nghi vấn, tuyệt đối không chuyển tiền; cần bình tĩnh liên hệ ngay với người thân và cơ quan Công an để được hỗ trợ, xác minh.