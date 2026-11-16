Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nhà trọ

ANTD.VN - Nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý các tình huống cháy, nổ tại khu dân cư, Công an phường Vĩnh Hưng, Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nhà trọ.

Lực lượng PCCC tại chỗ tham gia diễn tập

Theo tình huống giả định, đám cháy xảy ra tại một phòng trọ số 28, ngõ 27 Thanh Đàm, phường Vĩnh Hưng do sự cố chập điện. Do có nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng phát triển, sinh ra nhiều khói, khí độc, ảnh hưởng đến lối thoát nạn và khiến một số người tại các tầng trên gặp khó khăn trong việc di chuyển ra ngoài.

Ngay khi phát hiện cháy, người dân đã thực hành các thao tác hô hoán, cảnh báo cho những người xung quanh; nhanh chóng ngắt nguồn điện, sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy ban đầu, đồng thời báo tin cho lực lượng chức năng và hướng dẫn tiếp cận hiện trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng tham gia diễn tập khẩn trương triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phân công. Trong đó, tập trung tổ chức tìm kiếm, hướng dẫn và đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm; triển khai các biện pháp khống chế đám cháy, di chuyển tài sản đến vị trí an toàn, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực xung quanh.

Các lực lượng huy động tham gia diễn tập PCCC

Bên cạnh nội dung diễn tập xử lý tình huống, cán bộ Công an phường còn trực tiếp hướng dẫn chủ nhà trọ, người thuê trọ và người dân các kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy. Trong đó, chú trọng cách xác định, lựa chọn lối thoát nạn an toàn; sử dụng khăn, vải ẩm che mũi, miệng và di chuyển ở tư thế thấp để hạn chế hít phải khói, khí độc; đóng cửa, chèn kín các khe hở nhằm hạn chế khói xâm nhập khi chưa thể thoát ra ngoài, đồng thời phát tín hiệu cầu cứu từ vị trí an toàn để lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ.

Thông qua buổi diễn tập, các lực lượng tham gia được củng cố kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, giúp chủ nhà trọ, người thuê trọ và người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, trang bị kỹ năng thoát nạn và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Hoạt động góp phần phát huy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn.