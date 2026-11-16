Kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, bảo vệ cảnh quan Hồ Tây

ANTD.VN - Công an phường Tây Hồ, Hà Nội vừa phối hợp với Ban Quản lý Hồ Tây và lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; giải tỏa các hoạt động câu cá, đánh bắt thủy sản trái phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ mặt nước và khu vực ven Hồ Tây.

Công an phường Tây Hồ cùng các lực lượng giải tỏa cầu câu cá tự phát, xử lý đánh bắt trái phép và thu gom rác, góp phần bảo vệ cảnh quan Hồ Tây

Thời gian qua, tại một số khu vực ven hồ vẫn xuất hiện tình trạng tự ý dựng bục bệ, cầu câu cá, lấn chiếm không gian công cộng, xả rác thải và sử dụng công cụ đánh bắt thủy sản trái phép. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường sinh thái mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động tham quan của người dân, du khách.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của UBND phường Tây Hồ, Công an phường đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý Hồ Tây, Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường, Xí nghiệp Thoát nước số 1 triển khai kiểm tra, rà soát các khu vực ven hồ, tập trung xử lý những vị trí tồn tại vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Trong quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phối hợp giải tỏa các bục bệ, cầu câu cá tự phát; thu giữ công cụ đánh bắt thủy sản trái phép, đồng thời tổ chức thu gom rác thải, vệ sinh khu vực ven hồ, từng bước trả lại không gian công cộng thông thoáng, sạch đẹp, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Hoạt động kiểm tra, xử lý được triển khai với tinh thần chủ động, quyết liệt, gắn trách nhiệm của từng lực lượng trong công tác quản lý địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện, giải quyết những tồn tại, bất cập trong quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; không để hình thành các điểm vi phạm phức tạp, kéo dài hoặc tái diễn sau giải tỏa.

Công an phường đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý Hồ Tây, Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường, Xí nghiệp Thoát nước số 1 triển khai kiểm tra, rà soát các khu vực ven hồ, tập trung xử lý những vị trí tồn tại vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, Công an phường Tây Hồ chú trọng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và sử dụng không gian công cộng đúng mục đích. Trong đó, tập trung khuyến cáo người dân không tự ý dựng bục bệ, cầu câu cá, lấn chiếm hành lang bảo vệ Hồ Tây; không tổ chức câu cá, đánh bắt thủy sản trái phép; không xả rác, đổ phế thải xuống hồ và khu vực công cộng; chủ động thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm.

Thông qua hoạt động này, Công an phường Tây Hồ tiếp tục cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.