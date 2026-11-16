Ước mơ của nam thanh niên viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

Trong không khí sôi nổi của phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, Công an phường Hai Bà Trưng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến của công dân Lê Quý Tâm, người đã chủ động viết đơn tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.

Lê Quý Tâm, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Mặc dù đang là sinh viên một trường Cao đẳng nhưng Lê Quý Tâm đã tự nguyện tạm gác lại những kế hoạch cá nhân để khoác lên mình màu áo Công an nhân dân. Đó là quyết định thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng được đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tâm cho biết: Từ nhỏ em đã mong ước được khoác lên mình màu áo ngành Công an nhân dân, được tu dưỡng, học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật cao để trưởng thành hơn.

Hành động đẹp của công dân Lê Quý Tâm là minh chứng sinh động cho tinh thần sẵn sàng dấn thân, cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay; đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực tới đoàn viên, thanh niên và các công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ: Học tập là hành trình xây dựng tương lai, thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là cơ hội rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành và phụng sự Tổ quốc.

Nhận thấy tinh thần quyết tâm và lý tưởng trong sáng của công dân Lê Quý Tâm, Công an phường Hai Bà Trưng đã xin ý kiến chỉ đạo của Công an cấp trên; đồng thời tận tình hướng dẫn, động viên, hỗ trợ Tâm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký. Sự quan tâm, tạo điều kiện và trách nhiệm của Công an phường không chỉ là động lực cổ vũ tinh thần cho Tâm, mà còn là hình mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.