ANTD.VN - Sau hơn 10 ngày học trực tuyến, gần 3.000 học sinh THCS Kim Liên sẽ trở lại học tại 4 địa điểm từ ngày 17/11, với các phương án bảo đảm an toàn.

Gần 3.000 học sinh THCS Kim Liên sẽ trở lại trường từ ngày mai

Sau hơn 10 ngày học trực tuyến vì sự cố đáng tiếc trưa ngày 05/11, gần 3.000 học sinh THCS Kim Liên sẽ trở lại trường từ ngày 17/11, tại 4 địa điểm khác nhau (là các trường học trên địa bàn phường theo thông báo ngày 14/11).

Phường xác định việc sớm ổn định học tập cho học sinh Trường THCS Kim Liên là nhiệm vụ cấp bách, trong đó quyền lợi học sinh và chất lượng giáo dục là yêu cầu xuyên suốt. Toàn bộ hệ thống chính trị được huy động vào cuộc, các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội ưu tiên dành mọi nguồn lực hỗ trợ công tác rà soát, sắp xếp và triển khai thực hiện để có thể sớm đưa học sinh quay trở lại trường học.

Lãnh đạo UBND phường chọn phương án bố trí sắp xếp dựa trên kết quả đánh giá các điều kiện bảo đảm an toàn, đồng thời phù hợp với yêu cầu tổ chức dạy học và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, học sinh.

Cụ thể, học sinh khối 7 và 9 học tại trường THCS Khương Thượng (phân hiệu 2 tại 163 phố Khương Thượng). Các em khối 6 và 8 chia về ba trường khác, là THCS Khương Thượng (trụ sở chính số 10 Tôn Thất Tùng), Tiểu học Phương Mai Ngõ (149 phố Khương Thượng) và Tiểu học Khương Thượng (số 8 Tôn Thất Tùng). Cả bốn địa điểm đều cách nơi học cũ khoảng vài trăm mét. Lịch học chi tiết đã được gửi tới phụ huynh.

Trong các ngày 14,15/11, các phòng/ban chuyên môn và lực lượng hỗ trợ (dân quân, tự quản, y tế, đoàn viên thanh niên) phối hợp cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các điểm trường học tiến hành lắp đặt, kiểm tra, xử lý hệ thống điện, chiếu sáng, cầu thang, lối thoát nạn... chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị dạy và học, biển tên lớp trường để giúp học sinh cảm nhận sự thân thuộc ngay trong không gian học tập mới.

Hệ thống rào chắn, biển cảnh báo, biển chỉ dẫn phương tiện cứu hộ; phương án phân luồng giao thông giờ cao điểm được triển khai. Công tác kiểm tra y tế, vệ sinh trường lớp, phun khử khuẩn được cán bộ trạm y tế phường thực hiện đầy đủ.

Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy và UBND TP Hà Nội, sự quan tâm của các Sở, ban ngành Thành phố; đặc biệt là các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã điều chỉnh quỹ phòng học, trang bị cơ sở vật chất phù hợp với lứa tuổi THCS để các em học sinh có thể sớm quay lại trường; sự ủng hộ, sẻ chia của các bậc phụ huynh, các em học sinh, cán bộ, giáo viên trường THCS Kim Liên sẽ ổn định nề nếp dạy và học, hoàn thành chương trình năm học đã đề ra.