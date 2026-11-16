Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh trường THCS Ngô Quyền

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức và trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho cán bộ, giáo viên, học sinh, ngày 16/11, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ tại Trường THCS Ngô Quyền.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã cung cấp cho các thầy cô giáo, các em học sinh những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; đồng thời phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ trong trường học, gia đình và các khu dân cư. Trong đó, tập trung nhấn mạnh các nguy cơ mất an toàn từ việc sử dụng thiết bị điện không đúng cách, sạc điện thoại, xe đạp điện, xe máy điện không bảo đảm an toàn, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt thiếu kiểm soát và sự chủ quan trong sinh hoạt hằng ngày.

Báo cáo viên đã cung cấp cho các thầy cô giáo, các em học sinh những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH

Thông qua những tình huống thực tế, dễ hiểu, lực lượng chức năng đã hướng dẫn các em học sinh cách nhận biết nguy cơ cháy, nổ; kỹ năng xử lý khi phát hiện đám cháy; cách hô hoán, báo động, thông báo cho người lớn và gọi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114. Đặc biệt, các em được hướng dẫn cách giữ bình tĩnh, cúi thấp người khi di chuyển trong môi trường có khói, sử dụng khăn hoặc vải ẩm che mũi, miệng, tìm lối thoát nạn an toàn và tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy khi sơ tán.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt lý thuyết, chương trình còn chú trọng hướng dẫn kỹ năng thực hành, giúp học sinh và giáo viên làm quen với các phương tiện chữa cháy thông dụng, cách sử dụng bình chữa cháy xách tay và những thao tác cơ bản khi xử lý sự cố. Qua đó, giúp người tham gia hiểu rõ hơn nguyên lý hoạt động, cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu cũng như những nguyên tắc bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Việc đưa nội dung tuyên truyền PCCC và CNCH đến với học sinh có ý nghĩa thiết thực, bởi các em không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn có thể trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng an toàn đến gia đình và cộng đồng. Mỗi học sinh biết cách phòng tránh nguy cơ cháy, nổ, biết xử lý tình huống và thông báo kịp thời cho người lớn chính là một nhân tố góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.

Giáo viên và học sinh được thực hành kỹ năng xử lý tình huống cháy.

Thông qua hoạt động phối hợp giữa Công an phường Bạch Mai, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 9 và Trường THCS Ngô Quyền, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng ý thức chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ cơ sở.

Với phương châm “Phòng cháy hơn chữa cháy”, mỗi cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn PCCC và CNCH. Qua đó, cùng chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.