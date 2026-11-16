Lao động đi làm việc ở nước ngoài vượt mục tiêu năm 2026

ANTD.VN - Chỉ trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đã đưa được hơn 114.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hoàn thành sớm mục tiêu đưa 112.000 lao động sang nước ngoài trong cả năm 2026.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, tính đến hết tháng 10/2026, Việt Nam đã đưa được hơn 114.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hoàn thành sớm mục tiêu đưa 112.000 lao động sang nước ngoài trong cả năm 2026.

Đài Loan (Trung Quốc) đứng đầu các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc với 50.473 lao động, đứng thứ 2 là thị trường Nhật Bản 45.658 lao động, theo sau là thị trường Hàn Quốc với 7.609 lao động, Trung Quốc 3.276 lao động, Singapore 1.758 lao động.

Ngoài ra, một số thị trường tiếp nhận dưới 1.000 lao động như Hy Lạp 967 lao động, Liên bang Nga 967 lao động và các thị trường khác.

Chỉ tính riêng trong tháng 10 vừa qua, cả nước đưa được hơn 12.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các thị trường trọng điểm về tiếp nhận lao động vẫn là Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc…

Lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một chủ trương lớn, nhất quán và quan trọng của Nhà nước.

Đây không chỉ là giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kỹ năng cho người lao động, mà còn là một kênh hiệu quả, thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn mới trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035 theo Quyết định số 1190/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được định hướng gắn liền với “vòng tuần hoàn lao động”.

Đó là, không chỉ giúp người dân đi làm việc ở nước ngoài để thoát nghèo, mà hướng tới việc trang bị, tích lũy kỹ năng nghề, rèn luyện kỷ luật, tích lũy vốn và kinh nghiệm để sau khi hoàn thành hợp đồng trở về quê hương lập nghiệp, khởi nghiệp bền vững, làm giàu cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thời gian tới, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước nhấn mạnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát doanh nghiệp dịch vụ, xử lý vi phạm, ngăn chặn môi giới trái phép, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số giúp người lao động tiếp cận thông tin chính thống, hạn chế rủi ro; đảm bảo an toàn và quyền lợi hợp pháp cho người dân khi ra nước ngoài làm việc.