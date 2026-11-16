Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền 7 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền về 7 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, góp phần đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với người dân trên địa bàn.

Chương trình tuyên truyền, phổ biến 7 dự án luật

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng trong phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, Công an phường Tây Hồ đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết và những điểm đáng chú ý của 07 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, liên quan đến các lĩnh vực hình sự, điều tra hình sự, định danh và xác thực điện tử, an ninh dữ liệu, bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, xử lý vi phạm hành chính, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Điểm nổi bật trong đợt tuyên truyền là việc Công an phường Tây Hồ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát huy hiệu quả các nền tảng mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở để mở rộng phạm vi tiếp cận của người dân.

Cụ thể, Công an phường đã đăng tải, chia sẻ tin, bài, tài liệu, hình ảnh và infographic tuyên truyền trên 8 trang, kênh thông tin, gồm 2 trang “Vì bình yên phường Tây Hồ”, 5 trang “Tôi yêu phường Tây Hồ” và 1 kênh Zalo Công an phường Tây Hồ. Các nội dung được trình bày ngắn gọn, trực quan, giúp người dân thuận tiện theo dõi, tìm hiểu và chia sẻ thông tin pháp luật.

Công an phường đã đăng tải, chia sẻ tin, bài, tài liệu, hình ảnh và infographic tuyên truyền trên 8 trang, kênh thông tin

Cùng với tuyên truyền trên không gian mạng, Công an phường phối hợp triển khai tuyên truyền tại 3 điểm trường và 35 tổ dân phố, góp phần đưa thông tin pháp luật đến các cơ sở giáo dục và khu dân cư trên địa bàn.

Đáng chú ý, Công an phường còn tổ chức trình chiếu nội dung tuyên truyền trên màn hình LED ngoài trời tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân. Việc tận dụng không gian công cộng có đông người qua lại giúp các thông điệp pháp luật được truyền tải sinh động, thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Thông qua các hoạt động trên, cán bộ, đảng viên và nhân dân có thêm điều kiện tiếp cận, tìm hiểu những nội dung trọng tâm của các dự án luật, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong việc chấp hành và tham gia xây dựng pháp luật.