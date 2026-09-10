Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trường Tiểu học, THCS và THPT Archimedes Đông Anh

ANTD.VN - Ngày 9/9/2026, Đội CC&CNCH khu vực số 20 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia của hơn 3.000 học sinh, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học, THCS và THPT Archimedes Đông Anh, xã Phúc Thịnh, Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức cứu người bị nạn

Tại chương trình, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 20 đã trực tiếp trao đổi với học sinh những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH; hướng dẫn nhận diện các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong trường học và gia đình; nguyên nhân, cách phòng ngừa cháy, nổ và những việc cần làm khi phát hiện sự cố.

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, cán bộ tuyên truyền tập trung hướng dẫn học sinh kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, kỹ năng xử lý trong môi trường có khói và những nguyên tắc cần ghi nhớ để bảo đảm an toàn cho bản thân, hỗ trợ người xung quanh khi có sự cố. Các nội dung được truyền đạt trực quan, dễ hiểu, gắn với những tình huống thực tế có thể xảy ra trong môi trường học đường.

Lực lượng PCCC cơ sở triển khai chữa cháy

Sau phần tuyên truyền tại hội trường, nhà trường phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực số 20 tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay tại khuôn viên trường. Tình huống giả định được xây dựng sát với đặc điểm hoạt động của cơ sở, qua đó tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên và học sinh thực hành các kỹ năng xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

Học sinh được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy

Khi tình huống cháy xảy ra, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng triển khai báo động, hướng dẫn học sinh thoát nạn theo các lối thoát hiểm; đồng thời tổ chức chữa cháy ban đầu, tìm kiếm, cứu người bị nạn và di chuyển tài sản đến khu vực an toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình, sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng tổ chức chữa cháy, tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ theo phương án.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt – Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 20 phổ biến, trao đổi kiến thức về công tác PCCC&CNCH

Với sự tham gia của hơn 3.000 học sinh, cán bộ, giáo viên, buổi tuyên truyền và thực tập phương án đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhà trường trong công tác PCCC&CNCH; đồng thời giúp học sinh được trực tiếp quan sát, thực hành và hình thành kỹ năng cần thiết để chủ động xử lý, thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, nổ hoặc các tình huống sự cố, tai nạn.

Thông qua hoạt động, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH trong trường học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra.