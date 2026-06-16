CATP Hà Nội thăm hỏi nguyên lãnh đạo, thân nhân gia đình và cán bộ An ninh nhân dân

ANTD.VN -Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Đoàn công tác Công an thành phố Hà Nội do Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Chỉ huy một số phòng chức năng CATP đã đến thăm hỏi, tặng quà nguyên lãnh đạo, thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP và cán bộ Công an phường Ngọc Hà.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thành kính dâng hương tưởng nhớ cố Đại tá Nguyễn Xuân Thảo, nguyên Bí thư Đảng ủy CATP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Đức Long cùng Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình cố Đại tá Nguyễn Xuân Thảo, nguyên Bí thư Đảng ủy CATP Hà Nội.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình cố Đại tá Nguyễn Xuân Thảo, nguyên Bí thư Đảng ủy CATP Hà Nội và gia đình cố Đại tá Bùi Hữu Định, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Tại các gia đình, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP cùng các thành viên trong Đoàn đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ, tri ân những đóng góp, cống hiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.

Đoàn công tác CATP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình cố Đại tá Bùi Hữu Định, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Trong không khí trang trọng, ấm áp, đồng chí Phó Giám đốc CATP ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của thân nhân các gia đình; đồng thời nhấn mạnh lực lượng Công an Thủ đô luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp của các thế hệ đi trước trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đại diện các gia đình bày tỏ xúc động, cảm kích trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội; khẳng định đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống nghĩa tình của lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Đức Long tặng hoa, tri ân Đại tá Nguyễn Thanh Đức, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Đến thăm Đại tá Nguyễn Thanh Đức, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội, năm nay đã 102 tuổi, Đại tá Nguyễn Đức Long đã gửi lời chúc sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng đối với người cán bộ lão thành, nhân chứng sống của lịch sử Công an Thủ đô. Trong không khí thân tình, ấm áp, các thành viên Đoàn công tác đã cùng Đại tá Nguyễn Thanh Đức ôn lại những dấu mốc đáng nhớ trong quá trình tham gia cách mạng, công tác và cống hiến; qua đó thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ của đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trong không khí thân tình, ấm áp, Đoàn công tác CATP Hà Nội thăm hỏi, tri ân Đại tá Nguyễn Thanh Đức, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Cũng trong chương trình, Đoàn công tác đã đến thăm, động viên Thiếu tá Nguyễn Khắc Trường Sơn, cán bộ Tổ An ninh, Công an phường Ngọc Hà, hiện đang điều trị bệnh dài ngày. Tại đây, Đoàn đã trao quà, gửi lời động viên đồng chí Sơn và gia đình giữ vững tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị, sớm ổn định sức khỏe.

Đoàn công tác CATP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà, động viên Thiếu tá Nguyễn Khắc Trường Sơn, cán bộ Tổ An ninh, Công an phường Ngọc Hà.

Hoạt động thăm hỏi, tri ân nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đối với các thế hệ cán bộ An ninh qua các thời kỳ; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, trách nhiệm để cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.