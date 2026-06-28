Từ 1-7: Thay đổi chủ sở hữu, đổi “màu” biển số xe không phải kiểm định lại

ANTD.VN - Từ 1-7 tới đây, nhiều trường hợp chỉ phát sinh thay đổi về thông tin quản lý, chủ phương tiện không phải thực hiện kiểm định lại mà chỉ cần đưa xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra, đối chiếu.

Lắp thêm phụ kiện chính hãng không bị coi là cải tạo

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 30/2026 quy định trình tự, thủ tục kiểm định và miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cải tạo; đồng thời quy định trình tự, thủ tục kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Một trong những điểm mới nổi bật của Thông tư là tách bạch giữa hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với việc kiểm tra, đối chiếu để cập nhật thông tin phương tiện.

Theo đó, đối với nhiều trường hợp chỉ phát sinh thay đổi về thông tin quản lý, chủ phương tiện không phải thực hiện kiểm định lại mà chỉ cần đưa xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra, đối chiếu và cập nhật dữ liệu vào hồ sơ phương tiện.

Các trường hợp áp dụng gồm: Thay đổi thông tin về chủ sở hữu; thay đổi biển số đăng ký xe (bao gồm các trường hợp chuyển đổi loại hình kinh doanh vận tải hoặc điều chỉnh chu kỳ kiểm định); thay đổi số khung, số động cơ; phương tiện có thay đổi nhưng không thuộc trường hợp cải tạo (trừ xe máy chuyên dùng) như lắp thêm phụ kiện chính hãng; hoặc phương tiện đã được cấp chứng nhận cải tạo.

Từ 1/7, nhiều thay đổi trong đăng kiểm phương tiện như thay đổi chủ, đổi "màu" biển không phải đăng kiểm lại

Đại diện Phòng Phương tiện giao thông đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết, kiểm định là hoạt động đánh giá định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, hoàn toàn khác với việc xác minh, cập nhật thông tin phục vụ công tác quản lý.

Theo đó, những nội dung chỉ liên quan đến hồ sơ sẽ được xử lý trên hồ sơ. Chỉ các trường hợp cần kiểm tra thực tế phương tiện mới phải đưa xe đến cơ sở đăng kiểm.

Đi đăng kiểm không cần mang đăng ký giấy

Bên cạnh những thay đổi đáng kể trên, cũng tại Thông tư này đã chính thức công nhận giấy đăng ký xe điện tử được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử VNeID và VNeTraffic khi thực hiện các thủ tục đăng kiểm.

Theo đó, khi làm thủ tục miễn kiểm định hoặc kiểm định định kỳ, chủ phương tiện có thể sử dụng thông tin đăng ký xe điện tử thay cho giấy đăng ký bản giấy. Quy định này giúp giảm đáng kể số lượng giấy tờ phải mang theo, đồng thời tạo điều kiện để các thủ tục được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số.

Cùng với đó, Thông tư 30/2026 quy định việc chia sẻ dữ liệu giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam, cơ quan đăng ký xe và các cơ sở đăng kiểm nhằm hạn chế tình trạng người dân phải nộp lại nhiều loại giấy tờ đã có trên hệ thống.

Một thay đổi khác được nhiều chủ xe quan tâm là không còn bắt buộc nộp bản cà số khung, số máy. Thay vào đó, người dân chỉ cần cung cấp ảnh chụp rõ số khung và số động cơ theo quy định.

Đối với hồ sơ miễn kiểm định lần đầu, chủ xe phải bổ sung hai ảnh tổng thể của phương tiện chụp ở góc 30-45 độ từ phía trước và phía sau. Trong đó, phương tiện phải chiếm tối thiểu 75% diện tích khung hình và ảnh phải hiển thị đầy đủ thời gian chụp.

Bên cạnh đó, người dân chỉ phải nộp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe nhập khẩu khi dữ liệu điện tử chưa được chia sẻ hoặc hệ thống gặp sự cố kỹ thuật. Trường hợp thông tin đã được kết nối trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chủ xe sẽ không phải nộp lại các giấy tờ này.

Thông tư 30/2026 cũng mở rộng phương thức tiếp nhận hồ sơ đăng kiểm. Người dân có thể lựa chọn một trong bốn hình thức: nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, qua ứng dụng đăng kiểm, trực tiếp tại bất kỳ cơ sở đăng kiểm nào trên toàn quốc hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.