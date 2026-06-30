Lực lượng An ninh Công an Thủ đô: Dâng lên Bác những chiến công thầm lặng

ANTD.VN - Sáng 30/6/2026, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Lực lượng An ninh Công an Thành phố Hà Nội đã trang nghiêm tổ chức Lễ báo công dâng Bác trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, phường Ba Đình.

Lực lượng An ninh Công an Thành phố Hà Nội trang nghiêm dưới bóng cờ tại Quảng trường Ba Đình

Đoàn đại biểu Lực lượng An ninh Công an Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ do Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội làm trưởng đoàn.

Cùng dự chương trình có Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; các đồng chí chỉ huy các phòng nghiệp vụ an ninh, tham mưu, hồ sơ, cùng đại diện lực lượng an ninh cơ sở gồm các đồng chí Phó Trưởng Công an cấp xã, Tổ trưởng tổ an ninh thuộc công an các xã, phường...

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP dẫn đầu đoàn đại biểu lực lượng An ninh CATP

Trước khi bước vào lời báo công chính thức, một khoảng lặng thiêng liêng bao trùm quảng trường . Giữa tiếng gió lộng, hệ thống âm thanh vang lên giọng nói ấm áp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuốn băng tư liệu lịch sử ghi lại "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" : “Các cô các chú phải nên nhớ: Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất...".

Trải qua chặng đường 80 năm, lực lượng Công an Thủ đô nói chung, An ninh Thủ đô nói riêng luôn thấm nhuần lời Người dạy để luôn:à những người tôi trung của nhân dân, con hiếu của Tổ quốc...

Khoảnh khắc thiêng liêng của người chiến sĩ an ninh Thủ đô dưới lá cờ Tổ quốc đang tung bay giữa quảng trường lộng gió

80 năm đã trôi qua kể từ ngày lực lượng phôi thai, nhưng lời dặn về tinh thần "cần, kiệm, liêm, chính", về việc làm người tôi trung của nhân dân vẫn vẹn nguyên giá trị, thấm sâu vào huyết quản của từng trinh sát, từ những đơn vị nghiệp vụ đặc trách đến những chiến sĩ an ninh cắm chốt ở địa bàn xã, phường .

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP trang trọng bước lên bục, thay mặt toàn lực lượng báo công dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Ngay sau khoảnh khắc lắng đọng ấy, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP đã trang trọng bước lên bục, thay mặt toàn lực lượng báo công dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu .

Đi qua chặng đường vinh quang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Lực lượng An ninh Công an Thủ đô luôn giữ trọn lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy phục vụ Nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia .

Lực lượng đã mưu trí, dũng cảm đập tan nhiều âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản cách mạng, phản động trong và ngoài nước; phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm gián điệp, xâm phạm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, giữ vững sự ổn định chiến lược cho địa bàn Thủ đô .

Đoàn đại biểu lực lượng An ninh Công an Thủ đô vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh của Bác, người chiến sĩ An ninh Hà Nội nguyện một lòng đoàn kết "trên dưới một lòng", "dọc ngang thông suốt", nỗ lực xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trận tuyến ấy hôm nay không còn bó hẹp trên thực địa . Trước làn sóng hội nhập và sự bùng nổ của khoa học công nghệ, những người lính An ninh Công an Thủ đô đã nhạy bén đổi mới tư duy, kiên cường làm chủ trận tuyến mới trên không gian mạng, nhận diện và ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ an ninh phi truyền thống . Những chiến công thầm lặng ấy đã tô thắm thêm truyền thống của Công an Thủ đô – đơn vị vinh dự 4 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân .

Trước anh linh của Bác, người chiến sĩ An ninh Công an Hà Nội nguyện một lòng đoàn kết "trên dưới một lòng", "dọc ngang thông suốt", nỗ lực xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại . Toàn lực lượng hứa quyết tâm tiếp tục là "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước, là “thanh bảo kiếm” sắc bén giữ vững bình yên, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và đất nước trong kỷ nguyên mới .

Đoàn đại biểu lực lượng An ninh Thủ đô do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP dẫn đầu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các thế hệ anh hùng đi trước tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn

Trong chương trình, đoàn đại biểu CATP đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP đã trang trọng dâng vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ" .

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

Toàn đoàn dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình trước vong linh những người con ưu tú đã ngã xuống vì bình yên của đất nước .

Buổi lễ khép lại khi đoàn người lặng lẽ, trang nghiêm nối đuôi nhau vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh . Làn mưa lất phất trên quảng trường đã ngớt, nhưng lời dặn "Thi đua là yêu nước" và hơi ấm từ những nén hương trầm tri ân dường như vẫn còn đọng lại mãi trên mỗi cầu vai của người chiến sĩ An ninh Công an Thủ đô, tiếp thêm sức mạnh cho họ trên những trận tuyến thầm lặng phía trước .