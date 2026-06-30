Lực lượng An ninh Công an Thủ đô: Dâng lên Bác những chiến công thầm lặng

Đoàn đại biểu Lực lượng An ninh Công an Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ do Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội làm trưởng đoàn.
Cùng dự chương trình có Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; các đồng chí chỉ huy các phòng nghiệp vụ an ninh, tham mưu, hồ sơ, cùng đại diện lực lượng an ninh cơ sở gồm các đồng chí Phó Trưởng Công an cấp xã, Tổ trưởng tổ an ninh thuộc công an các xã, phường...
Trước khi bước vào lời báo công chính thức, một khoảng lặng thiêng liêng bao trùm quảng trường
Trải qua chặng đường 80 năm, lực lượng Công an Thủ đô nói chung, An ninh Thủ đô nói riêng luôn thấm nhuần lời Người dạy để luôn:à những người tôi trung của nhân dân, con hiếu của Tổ quốc...
80 năm đã trôi qua kể từ ngày lực lượng phôi thai, nhưng lời dặn về tinh thần "cần, kiệm, liêm, chính", về việc làm người tôi trung của nhân dân vẫn vẹn nguyên giá trị, thấm sâu vào huyết quản của từng trinh sát, từ những đơn vị nghiệp vụ đặc trách đến những chiến sĩ an ninh cắm chốt ở địa bàn xã, phường
Ngay sau khoảnh khắc lắng đọng ấy, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP đã trang trọng bước lên bục, thay mặt toàn lực lượng báo công dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu
Đi qua chặng đường vinh quang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Lực lượng An ninh Công an Thủ đô luôn giữ trọn lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy phục vụ Nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia
Lực lượng đã mưu trí, dũng cảm đập tan nhiều âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản cách mạng, phản động trong và ngoài nước; phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm gián điệp, xâm phạm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, giữ vững sự ổn định chiến lược cho địa bàn Thủ đô
Trận tuyến ấy hôm nay không còn bó hẹp trên thực địa
Trước anh linh của Bác, người chiến sĩ An ninh Công an Hà Nội nguyện một lòng đoàn kết "trên dưới một lòng", "dọc ngang thông suốt", nỗ lực xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại
Trong chương trình, đoàn đại biểu CATP đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP đã trang trọng dâng vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ"
Toàn đoàn dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình trước vong linh những người con ưu tú đã ngã xuống vì bình yên của đất nước
Buổi lễ khép lại khi đoàn người lặng lẽ, trang nghiêm nối đuôi nhau vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh