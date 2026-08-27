Thủ tướng Chính phủ ngợi khen, chúc tuyển Việt Nam tiếp tục lập kỳ tích mới

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi thư chúc mừng đội tuyển Việt Nam

Trong thư, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết ông rất vui mừng và xúc động khi chứng kiến Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam thi đấu quả cảm, bản lĩnh trong trận chung kết trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026.

Thân ái gửi tới ban huấn luyện cùng toàn thể đội tuyển lời chúc mừng nồng nhiệt và niềm tự hào sâu sắc nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hành trình thi đấu bảo vệ ngôi vô địch luôn là thử thách đầy cam go, nhưng các thành viên đội tuyển đã thể hiện trọn vẹn bản lĩnh kiên cường, tính kỷ luật chiến thuật cùng tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến mãnh liệt vì màu cờ sắc áo.

Từng pha bóng lăn xả, từng khoảnh khắc thi đấu bền bỉ của các cầu thủ qua các trận đấu và nhất là trận chung kết lượt về trên sân cỏ Mỹ Đình đã đem về vinh quang thể thao, niềm tin, niềm hạnh phúc cho hàng triệu người hâm mộ trên khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài.

Đội tuyển Việt Nam xuất sắc lần thứ 2 liên tiếp và lần thứ 4 trong lịch sử giành chức vô địch giải Đông Nam Á

"Chiến thắng này tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong khu vực; là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, sự chỉ đạo tài tình của Ban huấn luyện, trực tiếp là huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik và ý chí không lùi bước của từng tuyển thủ. Chiến thắng hôm nay tiếp tục là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm động lực to lớn để thể thao nước nhà tự tin chinh phục những đỉnh cao mới ở tầm châu lục và thế giới trong tương lai", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ gửi lời chúc ban huấn luyện và toàn thể đội tuyển luôn dồi dào sức khoẻ, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, không ngừng nỗ lực rèn luyện để tiếp tục lập nên những kỳ tích mới, làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam thân yêu.