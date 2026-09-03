Những cá nhân nào liên quan đến vụ án Thứ trưởng Trần Văn Thuấn?

ANTD.VN - Từ vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, trong đó có ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”.

Trong quá trình mở rộng điều tra, ngày 2-9-2026, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội “Nhận hối lộ”.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo đúng quy định của pháp luật.

Việc khởi tố ông Trần Văn Thuấn là diễn biến mới trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

Từ dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế đến đường dây nâng giá thiết bị y tế

Theo thông tin từ Bộ Công an, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế tại một số doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực mua sắm, nhập khẩu thiết bị y tế và thuốc tân dược.

Từ trái sang: các đối tượng Phương, Nam, Hạnh

Đáng chú ý, các hành vi này được thực hiện thông qua việc thành lập các pháp nhân ở nước ngoài, qua đó mua đi bán lại, nâng giá hàng hóa trước khi nhập khẩu về Việt Nam. Hành vi không chỉ gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước mà còn có nguy cơ làm gia tăng chi phí đầu tư y tế, giá thuốc, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.

Quá trình điều tra xác định Bùi Chân Phương đã thành lập, chỉ đạo, điều hành 3 công ty tại Việt Nam, gồm Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ), Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim (Công ty Sao Kim) và Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai (Công ty Hoàng Mai).

Đồng thời, Phương thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc). Các pháp nhân này được sử dụng để thực hiện việc mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam, sau đó bán cho các đơn vị, cơ sở y tế với giá cao, qua đó thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra cũng xác định trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, các đối tượng đã lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối, nhập lậu các thiết bị y tế khác.

Mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24-7-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

Cùng với quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ; và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ.

Các bị can bị điều tra về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Từ kết quả điều tra mở rộng, Cục Cảnh sát kinh tế tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Ngày 2-9, ông Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cơ quan điều tra, vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng nhằm làm rõ quy mô, tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và những đối tượng liên quan; đồng thời xác định bản chất vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật và thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang thực hiện hành vi chuyển giá, trốn thuế thông qua việc thành lập pháp nhân ở nước ngoài hoặc các hình thức tương tự nhóm Công ty Việt Mỹ chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, kê khai bổ sung và nộp thuế vào ngân sách Nhà nước để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.