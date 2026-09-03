An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Pháp luật

Điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

0 bình luận
Linh Nhi

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của bị can Trần Đức Long liên hệ để phục vụ điều tra.

Ngày 26-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Trần Đức Long (SN 1983, trú tại xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên).

1788424279761-7645693606712390418-7645693606712390418-7d2beb1e1c259a36124a8ea72a5138e5.jpg
Bị can Trần Đức Long

Quá trình điều tra xác định, Trần Đức Long đã có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc giả mạo đại lý chính hãng để thanh toán tiền mua bán vé máy bay.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của bị can Trần Đức Long trong vụ án nêu trên, liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ: Số 382 phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội hoặc đồng chí: Nguyễn Khánh Hòa, Điều tra viên, Phòng Cảnh sát kinh tế - Số điện thoại: 0976731288).

Tin liên quan

Từ khóa:

#Công an Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng