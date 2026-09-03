Điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của bị can Trần Đức Long liên hệ để phục vụ điều tra.

Ngày 26-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Trần Đức Long (SN 1983, trú tại xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên).

Bị can Trần Đức Long

Quá trình điều tra xác định, Trần Đức Long đã có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc giả mạo đại lý chính hãng để thanh toán tiền mua bán vé máy bay.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của bị can Trần Đức Long trong vụ án nêu trên, liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ: Số 382 phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội hoặc đồng chí: Nguyễn Khánh Hòa, Điều tra viên, Phòng Cảnh sát kinh tế - Số điện thoại: 0976731288).