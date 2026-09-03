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Điều tra vụ mua bán trái phép chất ma tuý

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Linh Nhi

ANTD.VN - Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội đang tạm giữ 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter, màu xám, BKS: 29S9-7471 không rõ chủ sở hữu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án Mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra tại ngõ Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội ngày 22-4-2026; tại trước số 103 Kim Đồng, phường Tương Mai, TP Hà Nội ngày 22-4-2026 và tại khu vực đầu phố Vườn Cam, phường Từ Liêm, TP Hà Nội ngày 21-4-2026.

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Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thu giữ 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter, màu xám, BKS: 29S9-7471, số máy: 5SD200006, số khung: 5SD200006, đã qua sử dụng.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo ai là chủ sở hữu hoặc biết thông tin gì về chiếc xe trên thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, qua Điều tra viên Nguyễn Xuân Chiến, số điện thoại: 0983.881.982.

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#Công an phường Ô Chợ Dừa

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