Tìm người liên quan đến vụ việc

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 12/05/2026 tại Cụm 3, xã Liên Minh, TP Hà Nội và tháng 01,02/2026 tại xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Các bị can liên quan gồm: Đỗ Tiến Dũng (SN 17 /9/1993) tại Hà Nội. Nghề nghiệp lao động tự do.

Thẻ CCCD/Thẻ CC: 001093025501, cấp ngày 04 tháng 12 năm 2024,Nơi cấp: Bộ Công an. Nơi thường trú: Thôn Phú Mỹ, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện tại: Thôn Ích Vịnh, xã Liên Minh, TP Hà Nội.

Đối tương Giàng Thị Cát, dân tộc Mông (Sinh ngày 15 tháng 1 năm 2007) tại xã Tủa Sín Chải, tỉnh Lai Châu. Quốc tịch Việt Nam là lao động tự do. Thẻ CCCD/Thẻ CC: 012307006638. Nơi thường trú: Bản Sáng Tùng, xã Tủa Sín Chải, tỉnh Lai Châu. Nơi ở hiện tại: Ích Vịnh, xã Liên Minh, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định: Từ đầu năm 2025 bị can Đỗ Tiến Dũng và Giàng Thị Cát thống nhất với nhau lập ních facebook giả tên “Như Thanh” để đăng lên các nhóm tuyển nhân viên Karaoke trên mạng xã hội facebook tìm những người muốn tuyển nhân viên làm tại quán Karaoke, mục đích yêu cầu những người này trả tiền nợ cho Cát rồi Cát sẽ đi theo về làm nhân viên sau đó bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền những người này bỏ ra trả nợ cho Cát. Khi có người đồng ý trả tiền nợ thì Cát sẽ nói lại với Dũng và Dũng sẽ đóng giả làm chủ nợ của Cát và yêu cầu những người muốn đưa Cát về làm trả nợ cho Cát. Sau khi Dũng nhận được tiền Cát sẽ cam kết làm cho những người đó vài tháng rồi đi theo những người này về quán Karaoke làm sau đó nhắn tin liên lạc với Dũng lợi dụng lúc chủ quán Karaoke không để ý Cát sẽ đi ra vị trí Dũng đợi sẵn để bỏ trốn cùng Dũng. Với thủ đoạn như trên Dũng và Cát đã Lừa đảo chiểm đoạt tài sản của một số người.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan CSĐT Công an thành Phố Hà Nội thông báo rộng rãi cho quần chúng nhân dân biết, ai là người bị hại có liên quan đến hai bị can Đỗ Tiến Dũng và Giàng Thị Cát thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội (Công an xã Liên Minh) địa chỉ: Đường 417, thôn Địch Trung, xã Liên Minh, thành phố Hà Nội, hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Chung, số điện thoại: 096.196.6616 để được giải quyết theo quy định pháp luật.