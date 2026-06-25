Công an Hà Nội tìm chủ sở hữu xe máy SYM Attila biển số 30M3-5886

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang tạm giữ xe mô tô nhãn hiệu SYM Attila, biển kiểm soát 30M3-5886, liên quan một vụ án xảy ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội hiện đang tạm giữ 1 xe mô tô nhãn hiệu SYM ATTILA, đeo biển kiểm soát: 30M3 - 5886, có số khung: RLGKA11AD AD002204 và số máy: VMVUAA-D 002204 liên quan đến vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" xảy ra trên địa bàn phường Hoàn Kiếm - Hà Nội vào ngày 30-3-2026 hiện chưa xác định chủ sở hữu hợp pháp.

Quá trình điều tra xác định: số khung: RLGKA11AD AD002204 và số máy: VMVUAA-D 002204 của xe mô tô trên là số nguyên thuỷ.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội tìm chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe mô tô trên.

Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thành Đạt - Điều tra viên thuộc CAP Hoàn Kiếm - Hà Nội (Địa chỉ: Số 2 Hàng Giấy - Hoàn Kiếm - Hà Nội); SĐT: 0902.141.047; Email: dat71297@gmail.com.