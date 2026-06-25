An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Rao vặt

Công an Hà Nội tìm chủ sở hữu xe máy SYM Attila biển số 30M3-5886

0 bình luận
An Anh

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang tạm giữ xe mô tô nhãn hiệu SYM Attila, biển kiểm soát 30M3-5886, liên quan một vụ án xảy ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội hiện đang tạm giữ 1 xe mô tô nhãn hiệu SYM ATTILA, đeo biển kiểm soát: 30M3 - 5886, có số khung: RLGKA11AD AD002204 và số máy: VMVUAA-D 002204 liên quan đến vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" xảy ra trên địa bàn phường Hoàn Kiếm - Hà Nội vào ngày 30-3-2026 hiện chưa xác định chủ sở hữu hợp pháp.

Quá trình điều tra xác định: số khung: RLGKA11AD AD002204 và số máy: VMVUAA-D 002204 của xe mô tô trên là số nguyên thuỷ.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội tìm chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe mô tô trên.

Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thành Đạt - Điều tra viên thuộc CAP Hoàn Kiếm - Hà Nội (Địa chỉ: Số 2 Hàng Giấy - Hoàn Kiếm - Hà Nội); SĐT: 0902.141.047; Email: dat71297@gmail.com.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng